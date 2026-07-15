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World Cup - Semifinales Atlanta Stadium

Cómo ver Inglaterra vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y Argentina se miden este miércoles en el Atlanta Stadium en una semifinal del Mundial 2026 que necesita poca presentación. Los campeones del mundo buscan su pase a la final para defender el título conquistado en Qatar 2022. Los Three Lions, por su parte, llegan con la ilusión de alcanzar una final mundialista por primera vez desde 1966.

Jude Bellingham ha sido el gran protagonista de la campaña inglesa. El centrocampista del Real Madrid lleva seis goles en el torneo y fue el héroe del duelo de cuartos de final ante Noruega, donde marcó dos tantos en la prórroga para sellar el pase. Harry Kane ha salido al paso de las especulaciones sobre la unidad del vestuario, asegurando que el grupo está completamente unido pese a la tensión generada tras las declaraciones de Bellingham sobre las críticas de Tuchel.

Del otro lado, Lionel Messi se dispone a jugar contra Inglaterra por primera vez en sus 205 internacionalidades con la Albiceleste. El capitán argentino, que guio a su selección al título en Qatar y a la Copa América 2024, ve en este partido una oportunidad única para escribir un capítulo más en su historia personal con la camiseta albiceleste.

El joven lateral inglés Nico O'Reilly ha reconocido que enfrentarse a Messi es una oportunidad que se presenta una sola vez en la vida, aunque Jordan Pickford advirtió que Inglaterra no puede obsesionarse con detener únicamente al astro argentino. Scaloni dispone de prácticamente todo su arsenal disponible para este choque.

El árbitro del encuentro será el estadounidense Ismail Elfath, un experimentado oficial de la MLS con 44 años. FIFA ha confirmado su designación para dirigir el partido en Atlanta este miércoles por la noche.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel tiene una baja confirmada por lesión con Jordan Henderson, mientras que Jarell Quansah no podrá participar por sanción. El técnico alemán cuenta con un once probable que incluye a Jordan Pickford bajo palos, una línea defensiva formada por John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa y Nico O'Reilly, y un centro del campo con Declan Rice, Elliot Anderson y Jude Bellingham. En ataque, Bukayo Saka y Anthony Gordon acompañarían a Harry Kane.

Lionel Scaloni, por su parte, llega a la semifinal sin bajas por lesión ni sanciones reportadas. El entrenador argentino alinearía a Damián Martínez en portería, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa. Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul formarían el centro del campo, mientras que Enzo Fernández daría apoyo a Lionel Messi y Julián Álvarez en la línea ofensiva. Se actualizará la información si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra llega a la semifinal con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos del Mundial. Los Three Lions cedieron un punto ante Ghana (0-0) en la fase de grupos, pero desde entonces han ganado los cuatro encuentros siguientes: ante Panamá (0-2), RD Congo (2-1), México (2-3) y Noruega (1-2) en cuartos. En esos cinco partidos han marcado ocho goles y encajado tres.

Argentina presenta un rendimiento inmaculado en el torneo, con cinco victorias consecutivas. La Albiceleste arrancó con un triunfo ante Austria (2-0) y no ha cedido ni un solo punto desde entonces. Sus últimos resultados incluyen victorias ante Jordania (1-3), Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1) en cuartos de final. En esa racha han anotado doce goles y recibido ocho, lo que refleja una capacidad ofensiva notable aunque con cierta vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones data de noviembre de 2005, cuando Argentina se impuso a Inglaterra por 2-3 en un amistoso. Antes de ese duelo, el último precedente fue en el Mundial 2002, donde Inglaterra venció a Argentina por 0-1. El historial de los últimos tres enfrentamientos registrados muestra una victoria para cada lado y un empate, con el partido de febrero de 2000 terminando sin goles en un amistoso disputado en terreno inglés.

Clasificación

Argentina terminó la fase de grupos como líder del Grupo J, mientras que Inglaterra encabezó el Grupo L en la Copa del Mundo.