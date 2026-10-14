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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 de Kuip

Cómo ver Feyenoord vs Como en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Feyenoord y Como se puede ver en directo a través de HBO Max. Accede a la plataforma mediante el enlace de suscripción disponible para disfrutar del encuentro en streaming.

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Feyenoord recibe a Como en De Kuip, Rotterdam, en un partido de la fase de grupos de la Champions League que pone a prueba las ambiciones europeas de ambos clubes en una etapa temprana pero decisiva de la competición.

El conjunto holandés llega con una confianza notable en el plano doméstico. Tras golear al Zwolle por 7-0 y al FC Utrecht por 5-0 en la Eredivisie, Giovanni van Bronckhorst ha construido un equipo con hambre de gol y solidez colectiva. El tropiezo ante el Barcelona en Champions, con una derrota por 5-1, es la única mancha reciente en su trayectoria.

El capitán Luciano Valente ha subrayado públicamente que el vestuario no siente presión adicional por arrancar sin puntos en Europa. La mentalidad del grupo, según sus propias palabras, es confiar en sus propias fuerzas sin importar el contexto de la clasificación.

Como, por su parte, afronta este partido con la experiencia fresca de un empate sin goles ante Roma en la Serie A, resultado que dejó a Cesc Fàbregas con sentimientos encontrados. El técnico español reconoció que su equipo debió haber tenido más paciencia para aprovechar la superioridad numérica ante los romanos.

Nico Paz, uno de los jugadores más destacados del proyecto italiano, ha reconocido la influencia determinante de Fàbregas en su carrera desde que llegó procedente del Real Madrid. El argentino es una de las piezas creativas más importantes del esquema del técnico catalán.

El duelo en De Kuip enfrenta a dos equipos con identidades tácticas bien definidas y con algo que demostrar en el escenario europeo. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Van Bronckhorst no podrá contar con Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Reiss Nelson, Gijs Smal ni Shaqueel van Persie por lesión. El técnico holandés apunta a un once con Tjark Ernst bajo palos, una línea defensiva formada por Javi Lopez, Jerry St. Juste, Mika Marmol y Givairo Read, y un bloque de campo en el que figuran Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Nacho Ferri, Luciano Valente y Anis Hadj Moussa.

En el bando visitante, Moise Kean es baja por lesión, una ausencia que ha generado polémica en los últimos días en torno a la gestión médica durante el parón internacional. Fàbregas apunta a un once con Jean Butez en portería y un equipo que incluye a Jacobo Ramon, Alex Valle, Trevoh Chalobah, Yan Couto, Martin Baturina, Assane Diao, Nico Paz, Lucas Da Cunha, Luis Milla y Anastasios Douvikas.

Forma

Feyenoord presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El equipo de Van Bronckhorst llega en un momento de gran fluidez ofensiva en la Eredivisie, con victorias recientes ante AZ Alkmaar (2-0), FC Utrecht (5-0) y Zwolle (0-7), aunque la derrota por 5-1 ante el Barcelona en Champions evidencia que el nivel europeo exige una respuesta defensiva diferente.

Como acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo italiano venció al RB Leipzig por 4-1 en Champions y al Génova por 1-4 en Serie A, pero cayó ante el Frosinone por 2-0 en el campeonato doméstico. El empate sin goles ante Roma es su resultado más reciente, un partido en el que jugaron más de media hora con superioridad numérica sin lograr marcar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Feyenoord y Como. Se actualizará esta sección con información adicional conforme esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Feyenoord ocupa la posición 34 mientras que Como figura en el sexto lugar, lo que refleja el mejor arranque europeo del conjunto italiano frente al holandés en esta fase de la competición.