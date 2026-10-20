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Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Fenerbahce vs Slavia Praga
Fenerbahce
Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Slavia Praga se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones de canal de TV y live stream disponibles.

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Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un duelo de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos clubes.

El conjunto turco atraviesa una situación comprometida en la tabla europea. La pesada derrota por 6-0 ante el Aston Villa en la jornada anterior dejó una herida visible en el bloque de Ismail Kartal, aunque la respuesta doméstica fue inmediata: tres días después, el Fenerbahce se impuso al Alanyaspor por 3-0 en la Superliga.

Slavia Praga llega a Estambul con sus propias cuentas pendientes en Europa. Los checos perdieron 2-0 ante el Sabah FK en su último compromiso continental, un resultado que complica su posición en el grupo y que obliga a Jindrich Trpisovsky a buscar una reacción fuera de casa.

En el plano doméstico, el Slavia no ha perdido en la Primera Liga checa durante este período, aunque el empate sin goles frente al Hradec Kralove el pasado viernes frenó su racha de victorias consecutivas.

Ambos equipos llegan, por tanto, con la necesidad de sumar puntos en Europa. El partido en Estambul tiene un peso directo sobre las aspiraciones continentales de los dos conjuntos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de transmisión en directo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Slavia Praga alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN. KanteN. KanteM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Ismail Kartal tiene previsto alinear a Ederson bajo palos, con una defensa formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké. En el centro del campo apuntan Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi, mientras que Mason Greenwood y Vedat Muriqi formarían el ataque. El cuerpo técnico no ha reportado lesiones ni sanciones de cara a este encuentro.

Por parte del Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky contaría con Jakub Markovic en portería y una línea defensiva compuesta por Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek. El centro del campo lo integrarían David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi y Danijel Sturm, con Michal Sadilek y Tomas Chory como referentes ofensivos. Tampoco se registran bajas por lesión o suspensión en el conjunto visitante.

Forma

FB

FB - Formulario

EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
AVL
L6-0
ALS
W3-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SLP

SLP - Formulario

SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
SAB
L2-0
HRA
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Fenerbahce llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 frente al Alanyaspor en la Superliga, mientras que el único tropiezo del período fue la goleada encajada ante el Aston Villa (6-0) en la Liga de Campeones. En ese tramo, el conjunto turco ha marcado 14 goles y ha recibido siete.

Slavia Praga acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue un empate sin goles contra el Hradec Kralove en la Primera Liga checa, y la derrota llegó ante el Sabah FK (2-0) en la Liga de Campeones. Los checos han anotado seis goles y han concedido dos en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo el 28 de noviembre de 2024 en la Europa League, con victoria del Fenerbahce por 2-1 en campo del Slavia Praga. En el historial disponible figuran tres partidos, todos correspondientes a competiciones europeas: el Slavia Praga y el Fenerbahce se midieron también en dos ocasiones en la Conference League de febrero de 2022, con el Slavia imponiéndose en ambos encuentros (3-2 como local y 3-2 como visitante en Estambul). El balance general favorece al Slavia Praga con dos victorias por una del Fenerbahce.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Fenerbahce ocupa la posición 28 y el Slavia Praga la 31, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja del clasificatorio europeo.

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