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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Slavia Praga se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones de canal de TV y live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un duelo de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos clubes.

El conjunto turco atraviesa una situación comprometida en la tabla europea. La pesada derrota por 6-0 ante el Aston Villa en la jornada anterior dejó una herida visible en el bloque de Ismail Kartal, aunque la respuesta doméstica fue inmediata: tres días después, el Fenerbahce se impuso al Alanyaspor por 3-0 en la Superliga.

Slavia Praga llega a Estambul con sus propias cuentas pendientes en Europa. Los checos perdieron 2-0 ante el Sabah FK en su último compromiso continental, un resultado que complica su posición en el grupo y que obliga a Jindrich Trpisovsky a buscar una reacción fuera de casa.

En el plano doméstico, el Slavia no ha perdido en la Primera Liga checa durante este período, aunque el empate sin goles frente al Hradec Kralove el pasado viernes frenó su racha de victorias consecutivas.

Ambos equipos llegan, por tanto, con la necesidad de sumar puntos en Europa. El partido en Estambul tiene un peso directo sobre las aspiraciones continentales de los dos conjuntos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de transmisión en directo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ismail Kartal tiene previsto alinear a Ederson bajo palos, con una defensa formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké. En el centro del campo apuntan Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi, mientras que Mason Greenwood y Vedat Muriqi formarían el ataque. El cuerpo técnico no ha reportado lesiones ni sanciones de cara a este encuentro.

Por parte del Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky contaría con Jakub Markovic en portería y una línea defensiva compuesta por Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek. El centro del campo lo integrarían David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi y Danijel Sturm, con Michal Sadilek y Tomas Chory como referentes ofensivos. Tampoco se registran bajas por lesión o suspensión en el conjunto visitante.

Forma

El Fenerbahce llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 frente al Alanyaspor en la Superliga, mientras que el único tropiezo del período fue la goleada encajada ante el Aston Villa (6-0) en la Liga de Campeones. En ese tramo, el conjunto turco ha marcado 14 goles y ha recibido siete.

Slavia Praga acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue un empate sin goles contra el Hradec Kralove en la Primera Liga checa, y la derrota llegó ante el Sabah FK (2-0) en la Liga de Campeones. Los checos han anotado seis goles y han concedido dos en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo el 28 de noviembre de 2024 en la Europa League, con victoria del Fenerbahce por 2-1 en campo del Slavia Praga. En el historial disponible figuran tres partidos, todos correspondientes a competiciones europeas: el Slavia Praga y el Fenerbahce se midieron también en dos ocasiones en la Conference League de febrero de 2022, con el Slavia imponiéndose en ambos encuentros (3-2 como local y 3-2 como visitante en Estambul). El balance general favorece al Slavia Praga con dos victorias por una del Fenerbahce.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Fenerbahce ocupa la posición 28 y el Slavia Praga la 31, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja del clasificatorio europeo.