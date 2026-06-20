Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Kansas City Stadium

Cómo ver Ecuador vs Curazao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ecuador y Curazao se puede seguir en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se muestran los detalles de emisión y el enlace para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ecuador y Curazao se miden este 20 de junio en el Kansas City Stadium en un partido del Grupo E del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder. Ambas selecciones llegan a Missouri con una derrota en el arranque del torneo y la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

La Tri llegó a Norteamérica como uno de los representantes más sólidos de CONMEBOL, pero su debut fue un golpe duro. El tanto de Amad Diallo en el minuto 90 para Costa de Marfil puso fin a una racha de 19 partidos sin perder y dejó al equipo de Sebastián Beccacece con la obligación de reaccionar desde la primera jornada.

Beccacece ha construido su equipo sobre una estructura defensiva compacta y una presión intensa. Willian Pacho y Piero Hincapié forman una pareja de centrales con pedigrí en la Champions League, mientras que Moisés Caicedo ejerce de motor en el centro del campo. Ecuador tiene calidad para recuperarse, pero no puede permitirse otro tropiezo.

El debut mundialista de Curazao fue una presentación brutal ante la realidad del torneo. Dick Advocaat vio cómo su equipo encajaba siete goles ante Alemania en la primera jornada, un resultado que dejó en evidencia la distancia entre la pequeña nación caribeña y las potencias del torneo. El reto ahora es mostrar algo de lo que les llevó a escribir una historia de clasificación memorable.

Advocaat puede contar con jugadores experimentados. Tahith Chong aporta experiencia en el fútbol de primer nivel, Leandro Bacuna añade creatividad desde el mediocampo, y el portero Eloy Room tendrá que estar de nuevo a gran nivel. El bloque de Curazao se nutre en gran medida del sistema de fútbol holandés, lo que al menos les da un lenguaje táctico compartido.

Ambos equipos ocupan la parte baja del Grupo E, con Ecuador tercero y Curazao cuarto. Un empate mantiene vivos a los dos; una victoria puede cambiar por completo la fisonomía del grupo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver Ecuador vs Curazao, incluyendo opciones de transmisión en directo, canales de televisión y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece tiene previsto alinear una defensa de cuatro con Willian Pacho y Piero Hincapié como centrales, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez en los costados, Moisés Caicedo y Alan Franco en el doble pivote, Pedro Vite y John Yeboah como extremos, y la dupla de Gonzalo Plata y Enner Valencia en ataque. Ecuador no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Dick Advocaat apunta a Eloy Room bajo palos, con una línea defensiva formada por Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville y Riechedly Bazoer. Livano Comenencia, Juninho Bacuna y Leandro Bacuna cubrirían el mediocampo, mientras que Sontje Hansen, Tahith Chong y Jurgen Locadia formarían el ataque. Curazao tampoco registra lesionados ni sancionados confirmados. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ecuador llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil en el debut mundialista del 14 de junio, que puso fin a una larga racha invicta. Antes de ese tropiezo, La Tri venció a Guatemala por 3-0 y a Arabia Saudí por 2-1 en amistosos de preparación. En marzo empató 1-1 tanto con Países Bajos como con Marruecos. En total, Ecuador marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

El balance reciente de Curazao es más preocupante: una sola victoria en cinco encuentros. Su único triunfo fue el 4-0 ante Aruba el 7 de junio, un resultado que quedó rodeado de cuatro derrotas. Alemania les goleó 7-1 en el debut mundialista, Escocia les venció 4-1, Australia se impuso 5-1 en marzo y China ganó 2-0 en esa misma ventana. Curazao anotó seis goles y encajó 19 a lo largo de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Ecuador y Curazao no tienen encuentros previos registrados en los datos disponibles. El partido del 20 de junio de 2026 en Kansas City será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones a cualquier nivel.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Ecuador ocupa la tercera posición y Curazao la cuarta antes de este encuentro.