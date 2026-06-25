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World Cup - Copa del Mundo - Grupo E New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Ecuador vs Alemania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en línea para seguir Ecuador vs Alemania en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ecuador y Alemania se enfrentan este 25 de junio en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford en el cierre del Grupo E del Mundial 2026. Para Ecuador, es una final. Para Alemania, una oportunidad de cerrar la fase de grupos con pleno de puntos.

La situación de La Tri no puede ser más comprometida. Sebastián Beccacece llega a este partido con apenas un punto tras el empate sin goles ante Curazao y la derrota inicial frente a Costa de Marfil. Sin victoria, la eliminación es matemática.

Alemania, en cambio, ya tiene su plaza en los dieciseisavos de final asegurada. Julian Nagelsmann ha construido una máquina ofensiva que ha marcado nueve goles en dos partidos, con Deniz Undav como gran protagonista desde el banquillo. El delantero del Stuttgart lleva tres goles en dos apariciones como suplente en este torneo.

Enner Valencia sigue siendo el referente ofensivo de Ecuador, y Moisés Caicedo el motor del mediocampo. Beccacece tiene la plantilla al completo, lo que le da margen para apostar por un planteamiento más audaz que el visto ante Curaçao.

Nagelsmann afronta este partido sin Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del torneo tras sufrir una lesión en el ligamento del tobillo durante el partido ante Costa de Marfil. La baja del central del Borussia Dortmund obliga a una reorganización defensiva, aunque la profundidad de la plantilla alemana minimiza el impacto.

Ecuador necesita los tres puntos para mantener viva cualquier opción de pasar como uno de los mejores terceros. Alemania llega con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder, pero con la ambición de quien quiere llegar al cruce de dieciseisavos como líder.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece no tiene bajas por lesión ni sanción para este partido. Su once probable sitúa a Hernán Galíndez bajo palos, con Piero Hincapié, Willian Pacho y Joel Ordóñez en la línea defensiva. Pedro Vite y Pervis Estupiñán ocupan los carriles de mediapunta, Moisés Caicedo y Alan Franco anclan el centro del campo, y John Yeboah aporta presencia adicional en la sala de máquinas. Enner Valencia y Gonzalo Plata lideran el ataque.

Julian Nagelsmann no podrá contar con Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del Mundial tras sufrir una lesión en el ligamento del tobillo ante Costa de Marfil. El once proyectado del seleccionador alemán incluye a Oliver Baumann en portería, Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Antonio Rüdiger en defensa, David Raum, Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller y Nadiem Amiri en el mediocampo, y Maximilian Beier junto a Deniz Undav en la delantera.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck

Forma

Ecuador llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate a cero ante Curazao en el Mundial el 21 de junio, precedido por la derrota 1-0 frente a Costa de Marfil en la primera jornada. Antes del torneo, La Tri venció 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí en amistosos, y empató 1-1 con Holanda en marzo. En total, Ecuador ha marcado seis goles y encajado dos en esos cinco partidos.

Alemania presenta un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Costa de Marfil el 20 de junio, con Deniz Undav anotando dos goles como suplente. Antes de eso, Die Mannschaft goleó 7-1 a Curazao en la primera jornada y venció 1-2 a Estados Unidos en un amistoso el 6 de junio. También derrotaron 4-0 a Finlandia y 2-1 a Ghana en la preparación. En conjunto, Alemania ha marcado 16 goles y encajado tres en ese período, con una portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

ECU Últimos partidos ALE 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Alemania

Ecuador 0 - 3 Alemania 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos seleccionados se han enfrentado en dos ocasiones en los registros disponibles, con victoria alemana en ambos casos. El duelo más reciente fue un amistoso el 29 de mayo de 2013, que Alemania ganó 4-2. Con anterioridad, Die Mannschaft se impuso 3-0 a Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2006 el 20 de junio de aquel año. En total, Alemania ha marcado siete goles y encajado dos en estos dos encuentros.

Clasificación

En el Grupo E de la Copa del Mundo, Alemania lidera la clasificación en primera posición, mientras que Ecuador ocupa el tercer puesto antes de la última jornada.