Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Croacia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea para seguir el partido en directo a través de VIX en Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Croacia y Ghana se miden este sábado en el Philadelphia Stadium en un cierre de grupo que definirá quién avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026. El Grupo L llega a su jornada final con ambas selecciones separadas por un solo punto y con destinos muy distintos en juego.

Los Vatreni de Zlatko Dalic llegan a Filadelfia en una posición comprometida. Tras caer 4-2 ante Inglaterra en su debut, Croacia se rehízo con una victoria 1-0 sobre Panamá el 23 de junio y acumula tres puntos que la mantienen con vida, aunque tercera en el grupo. Luka Modric y compañía saben que solo una victoria les da control total sobre su clasificación.

Ghana llega en mejor situación. Carlos Queiroz ha construido un equipo sólido atrás: los Black Stars vencieron 1-0 a Panamá en su debut y luego igualaron 0-0 con Inglaterra en Foxborough, resultado que dejó al técnico portugués furioso por lo que consideró un penalti y una expulsión evidentes que el VAR no revisó. Cuatro puntos y ningún gol encajado en dos partidos colocan a Ghana segunda en el grupo.

Jordan Ayew, Iñaki Williams y Antoine Semenyo conforman un ataque que ha sido disciplinado y peligroso a partes iguales. Queiroz ha edificado un bloque que concede poco y castiga al contragolpe, y el mediocampo croata tendrá que encontrar soluciones ante una defensa que ni Kane ni Bellingham lograron perforar.

Las cuentas son sencillas para Ghana: con no perder basta para clasificarse. Para Croacia, el margen de error ha desaparecido por completo y solo la victoria sirve.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Croacia vs Ghana en directo, el canal de TV y la transmisión en línea disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Zlatko Dalic presenta un once proyectado con Dominik Livakovic bajo palos y una línea defensiva formada por Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol y Marin Pongracic. Mateo Kovacic e Ivan Perisic anclan el mediocampo junto a Martin Baturina y Marco Pasalic, con Luka Modric en su rol habitual y Petar Musa como referencia ofensiva. Croacia no registra bajas por lesión ni por sanción de cara a este encuentro.

Carlos Queiroz alinea un once proyectado con Benjamin Asare en portería y una defensa de cuatro compuesta por Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah y Marvin Senaya. Kwasi Sibo y Thomas Partey ocupan el doble pivote, con Caleb Yirenkyi aportando amplitud junto a Iñaki Williams y Antoine Semenyo, y Jordan Ayew como delantero centro. Ghana tampoco presenta lesionados ni sancionados en este momento; se añadirán novedades si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Croacia llega a este partido con un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 8 goles marcados y 7 encajados. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Panamá en el Mundial el 23 de junio, que llegó tras la derrota 4-2 frente a Inglaterra en el debut del torneo. Los amistosos previos al campeonato dejaron resultados dispares: triunfo 2-1 sobre Eslovenia, pero caídas ante Bélgica (0-2) y Brasil (3-1).

Ghana presenta un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su salida más reciente fue el empate 0-0 ante Inglaterra el 23 de junio, precedido por la victoria 1-0 sobre Panamá en su estreno mundialista. Los Black Stars no han encajado ningún gol en los dos partidos del torneo. Entre los amistosos previos figuran un empate 1-1 con Gales, una derrota 0-2 ante México y una caída 1-2 ante Alemania.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Croacia y Ghana en el conjunto de datos actual.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Croacia ocupa la tercera posición mientras que Ghana se sitúa segunda antes de este partido final de la fase de grupos.