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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Como y Manchester United se podrá ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadio G. Sinigaglia de Como acoge este partido de Liga de Campeones entre el conjunto italiano y un Manchester United que llega en un momento delicado de la temporada. La orilla del lago sirve de escenario para un duelo europeo con mucho en juego para ambos equipos.

El Como de Cesc Fàbregas llega con ritmo irregular pero con la moral reforzada tras su victoria más reciente ante la Fiorentina por 1-3 en Serie A. El conjunto italiano ha demostrado ser capaz de competir en Europa, aunque su camino en esta fase de Liga de Campeones no ha sido sencillo.

El Manchester United, dirigido por Michael Carrick, atraviesa una racha sin victorias que ha generado debate en torno a su futuro en el banquillo. Los Red Devils no han ganado en sus últimas salidas en la Premier League, y el rendimiento en Europa tampoco ha sido el esperado.

La presión sobre Carrick es evidente. Voces del fútbol inglés han señalado que el club está atrapado en un ciclo difícil de romper, con dificultades tanto en el terreno de juego como en la gestión de la plantilla. Un resultado negativo esta noche podría intensificar ese escrutinio.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en un partido con implicaciones directas para sus opciones de avanzar en la competición. Los tres puntos tienen un valor especialmente alto para los dos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Como de Cesc Fàbregas presenta una alineación probable encabezada por Robert Sanchez bajo palos, con una defensa formada por Alex Valle, Jacobo Ramon, Trevoh Chalobah e Ivan Smolcic. En el centro del campo aparecen Luis Milla y Jesus Rodriguez, mientras que Kaiki, Maximo Perrone y Martin Baturina acompañan a Nico Paz en las posiciones más avanzadas. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro.

Por parte del Manchester United, Michael Carrick apunta a un once con Senne Lammens en portería y una línea defensiva compuesta por Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Leny Yoro y Ayden Heaven. Andrey Santos y Carlos Baleba formarían el doble pivote, con Bruno Fernandes como referencia creativa. Marcus Rashford, Youri Tielemans y Bryan Mbeumo completarían el bloque ofensivo. No se han comunicado lesiones ni suspensiones en el equipo visitante.

Forma

El Como llega a este partido con un balance de dos victorias, una derrota y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante la Fiorentina por 1-3 en Serie A, aunque en Liga de Campeones cayeron ante el Feyenoord por 3-2. En total, el conjunto italiano ha marcado ocho goles y encajado seis en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero también con cierta fragilidad defensiva.

El Manchester United, por su parte, acumula cero victorias en sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante el Leeds en la Premier League, mientras que en Liga de Campeones cayeron 2-0 ante el Atlético de Madrid. Los Red Devils han anotado cuatro goles y recibido ocho en este tramo, una estadística que ilustra las dificultades actuales del equipo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Como y Manchester United disponibles en este momento. Será la primera vez que ambos clubes se midan en competición oficial según los registros disponibles.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Como como el Manchester United se encuentran en la zona baja de la clasificación, ocupando el duodécimo y decimotercer puesto respectivamente. Esa cercanía en la tabla convierte este duelo en un choque directo con implicaciones reales para las aspiraciones europeas de ambos equipos en esta fase.