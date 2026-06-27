Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Colombia vs Portugal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Colombia y Portugal se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación, con opciones disponibles tanto para México como para los Estados Unidos.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Colombia y Portugal se miden este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami en el cierre del Grupo K del Mundial 2026, con el liderato del grupo en juego y la clasificación a la Ronda de 32 ya garantizada para ambas selecciones.

Los Cafeteros llegan como líderes invictos del grupo tras dos victorias consecutivas. Néstor Lorenzo ha construido un equipo sólido y difícil de batir, con James Rodríguez orquestando el juego desde la media punta y Luis Díaz como principal amenaza ofensiva.

Portugal, por su parte, viene de una goleada por 5-0 ante Uzbekistán que silenció a sus críticos. Cristiano Ronaldo marcó dos goles en ese partido y escribió su nombre en los libros de historia del torneo, consolidándose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con tantos en seis ediciones diferentes.

Roberto Martínez dispone de una plantilla de enorme calidad. Bruno Fernandes, Joao Félix y Pedro Neto acompañan a Ronaldo en un ataque con capacidad para hacerle daño a cualquier defensa del mundo, mientras Vitinha y Joao Neves controlan el ritmo desde el centro del campo.

El duelo se presenta como un examen de primer nivel para Colombia. Mantener el pleno de victorias ante una selección europea de este calibre sería un mensaje contundente de cara a la fase eliminatoria.

Con los dos equipos ya clasificados, el premio en disputa es la primera plaza del grupo. El ganador evitará al segundo del Grupo L en la siguiente ronda, lo que otorga a este partido un peso real más allá del prestigio.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo no tiene bajas confirmadas de cara a este partido. El técnico argentino tiene previsto alinear a Camilo Vargas bajo palos, con Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica formando la línea defensiva. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta actuarían como pivotes, con Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz completando el mediocampo ofensivo, y Luiz Suárez como referencia en ataque.

Roberto Martínez tampoco registra lesionados ni sancionados en su convocatoria. El once probable de Portugal contaría con Diogo Costa en portería, una línea de cuatro con Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes y João Cancelo, y un centro del campo formado por Joao Neves y Vitinha. Bruno Fernandes, Pedro Neto y Joao Félix apoyarían a Cristiano Ronaldo en la parcela ofensiva. Se actualizará cualquier novedad antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos y una sola derrota, encajada ante Francia en un amistoso de marzo por 3-1. En el Mundial, los colombianos han ganado sus dos partidos de grupo: 3-1 ante Costa Rica en un amistoso preparatorio, 2-0 ante Jordania, 1-3 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo el pasado 24 de junio. Han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese período.

Portugal presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El punto cedido llegó en la primera jornada del grupo ante RD Congo con un 1-1. Desde entonces, la selección lusa ha encadenado victorias ante Nigeria (2-1), Chile (2-1) y una goleada ante Estados Unidos (0-2) en amistosos, culminando con el contundente 5-0 ante Uzbekistán el 23 de junio. En esos cinco partidos, Portugal ha anotado once goles y ha recibido tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Colombia y Portugal en los últimos cinco partidos no están disponibles en las fuentes consultadas. Ambas selecciones no se han medido con frecuencia en competiciones oficiales, por lo que este duelo mundialista adquiere un valor histórico particular para los registros entre las dos naciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo K del Mundial, Colombia ocupa la primera posición y Portugal la segunda antes de la última jornada.