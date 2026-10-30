Dónde ver Chelsea vs Manchester United: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Chelsea recibe al Manchester United en Stamford Bridge en un duelo de Premier League que llega en momentos muy distintos para ambos clubes. Los Blues buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que los Red Devils atraviesan una de sus peores rachas de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Cómo ver Chelsea vs Manchester United en directo

El Chelsea vs Manchester United se puede ver en directo a través de los canales y plataformas indicados a continuación. En Estados Unidos, el partido se emite por Telemundo para los aficionados hispanohablantes, con acceso vía streaming disponible a través de Fubo Latino. El encuentro también está disponible en HBO Max y TNT Sports en sus respectivos mercados.

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Acerca del encuentro

Xabi Alonso afronta el partido con bajas importantes tras la eliminación en la Carabao Cup ante el Liverpool. Maxence Lacroix salió lesionado en Anfield con problemas en el isquiotibial izquierdo, y el técnico español admitió que necesitará varios días para conocer el alcance real del daño. Se suman a esa lista Joao Pedro, Jamie Gittens y Reece James, mientras que Cole Palmer vuelve tras cumplir sanción.

El panorama en el lado visitante no es más alentador. Michael Carrick llega a Londres bajo una presión creciente después de caer 3-0 ante el Bournemouth y 4-1 ante el Como en la Champions League. La semana pasada confirmó que Bruno Fernandes seguirá siendo capitán tras las tensiones generadas por las críticas públicas del centrocampista portugués a la táctica del equipo, aunque Fernandes figura en la lista de bajas junto a Marcus Rashford, Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte, entre otros.

Youri Tielemans, el mediocampista belga que llegó al Old Trafford por 35 millones de euros en verano, ha tenido un arranque discreto con su nuevo club. Quienes le conocen bien señalan que el jugador podría estar lamentando haber dejado un Aston Villa que, por contraste, atraviesa un gran momento de forma.

El partido promete un choque entre un Chelsea que quiere afianzar sus aspiraciones europeas y un United que necesita puntos con urgencia para alejarse de la zona de peligro.

Noticias de los equipos y escuadras

Xabi Alonso no podrá contar con Jamie Gittens, Reece James, Damián Martínez, Pep Chavarria ni Joao Pedro por lesión. Lacroix es duda tras abandonar el campo ante el Liverpool con molestias en el isquiotibial, y el cuerpo técnico esperará los resultados de las pruebas médicas antes de confirmar su disponibilidad. La alineación probable del Chelsea sitúa a Mike Penders bajo palos, con Levi Colwill, Josh Acheampong, Moisés Caicedo, Cole Palmer y Morgan Rogers entre los titulares.

El Manchester United llega con una lista de bajas considerable: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes y Marcus Rashford están todos descartados. Carrick apunta a un once con Senne Lammens en portería, Leny Yoro y Harry Maguire en el centro de la defensa, y Youri Tielemans y Mason Mount en el mediocampo. Amad Diallo y Bryan Mbeumo apuntarían al ataque.

Forma

El Chelsea llega al partido con un balance de dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la eliminación en la Carabao Cup ante el Liverpool, igualando 1-1 en el tiempo reglamentario y cayendo en los penaltis. En Premier League, los Blues vencieron al Everton (2-0) y al Bournemouth (5-1), aunque cedieron ante el Tottenham (0-2) y el Brentford (3-0) en sus otros dos partidos ligueros del período.

El Manchester United acumula una sola victoria en sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Los Red Devils cayeron 3-0 ante el Bournemouth el pasado fin de semana y fueron goleados 4-1 por el Como en la fase de grupos de la Champions League. Empataron 1-1 con el Leeds y 1-1 con el Tottenham, y su única victoria en este tramo fue ante el Atlético de Madrid, aunque los datos reflejan que ese resultado llegó en la Liga de Campeones con un marcador de 2-0 a favor de los españoles. En total, el United ha encajado diez goles y marcado tres en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Stamford Bridge terminó con victoria del Manchester United por 0-1, en abril de 2026. En los últimos cinco duelos directos en Premier League, el Chelsea suma dos victorias, el United dos, y hay un empate. Entre los dos equipos han marcado diez goles en esos cinco partidos, con el encuentro de abril de 2024 como el más abierto: el Chelsea ganó 4-3 en casa.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Chelsea ocupa la quinta posición, lo que le sitúa en la lucha por los puestos europeos y con margen para presionar a los equipos que le preceden. El Manchester United, por su parte, se encuentra en el decimosexto lugar, una posición que refleja la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso y evitar que la crisis se agrave aún más.