Cómo ver Chelsea vs Bournemouth: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Chelsea recibe a Bournemouth en Stamford Bridge en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes. Xabi Alonso busca su primera actuación sólida en casa tras un arranque de temporada irregular, mientras que los Cherries necesitan puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Cómo sintonizar el Chelsea vs Bournemouth

El partido entre Chelsea y Bournemouth se puede seguir en directo a través de las plataformas que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

El equipo local llega al partido después de una derrota por 3-0 ante Brentford que dejó al descubierto fragilidades defensivas que Alonso aún no ha logrado corregir. Con 12 goles encajados en cinco jornadas, la peor cifra de la liga, Chelsea necesita urgentemente encontrar solidez en la retaguardia.

El aspecto positivo para los Blues es su delantera. El trío formado por Cole Palmer, Morgan Rogers y João Pedro ha sido devastador en ataque, y la posible vuelta de Palmer tras su molestia muscular es una noticia que levanta el ánimo en Stamford Bridge.

Bournemouth, por su parte, llega en una situación complicada en la clasificación y con una lista de bajas que pesa. La confirmación de que Alex Scott estará fuera durante un tiempo prolongado es un golpe importante para Marco Rose, que pierde a uno de sus jugadores más influyentes en el centro del campo.

Los antecedentes recientes entre ambos equipos apuntan a un encuentro igualado y con goles. Las últimas visitas de Bournemouth a Stamford Bridge han terminado en empate, lo que añade incertidumbre a un partido que Chelsea necesita ganar para no perder más terreno en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Xabi Alonso tiene varias bajas importantes para este partido. Marco Palestra, Reece James, João Pedro, Moisés Caicedo, Emanuel Emegha y Jamie Gittens están en la enfermería, lo que limita las opciones del técnico español, especialmente en el centro del campo y en ataque. El once proyectado sitúa a Damián Martínez bajo palos, con una línea de tres compuesta por Wesley Fofana, Maxence Lacroix y Levi Colwill, mientras que Cole Palmer, Morgan Rogers, Valentín Barco, Jordan Henderson, Pep Chavarria, Pedro Neto y Danny Welbeck completan el equipo.

Marco Rose también llega con bajas significativas al partido. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, David Brooks y Alex Scott están descartados para el viaje a Londres. El once visitante previsto cuenta con Djordje Petrovic en portería, una defensa formada por Antonio Silva, Adam Smith, Adrien Truffert y James Hill, y una línea de cinco en el centro y ataque con Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie, Marcus Tavernier, Rayan y Evanilson.

Forma

Chelsea llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. La derrota más reciente, un contundente 3-0 ante Brentford en Premier League, fue la actuación más preocupante del equipo de Alonso hasta la fecha. Sin embargo, los Blues también mostraron su potencial ofensivo con una goleada por 6-3 al Leeds en la Carabao Cup y una victoria por 4-3 ante el Brighton en la primera jornada liguera, lo que refleja que el equipo genera ocasiones pero sufre en defensa. En total, Chelsea ha marcado 17 goles y ha encajado 11 en esos cinco partidos, una estadística que resume perfectamente la naturaleza abierta y volátil de su fútbol en este arranque de temporada.

Bournemouth llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante Liverpool en la liga, aunque antes de eso habían sumado puntos ante Brentford con un empate 2-2 y una victoria en Europa League ante la Real Sociedad por 1-2. Los de Rose han marcado siete goles y encajado seis en ese periodo, mostrando cierta consistencia en ataque pese a las dificultades en la clasificación.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos, disputado el 30 de diciembre de 2025 en Stamford Bridge, terminó con un empate 2-2 en Premier League. Mirando los últimos cinco cruces, el historial refleja un equilibrio llamativo: Chelsea ha ganado uno de esos enfrentamientos, Bournemouth ninguno, y los otros tres han terminado en tablas, con los dos equipos compartiendo los goles de forma bastante pareja.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Chelsea ocupa la décima posición, mientras que Bournemouth se encuentra en el puesto 17, lo que convierte este partido en un encuentro con motivaciones muy distintas para cada bando.