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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Cómo ver Brujas vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación se indican las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Club Brujas y Lens, dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la competición europea.

Ivan Leko ha construido un equipo con una solidez notable. Los belgas vienen de golear 4-1 al RAAL La Louviere en la First Division A y de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la jornada europea, derrotando al Inter de Milán en San Siro. Nicolo Tresoldi firmó un hat-trick en ese partido y se ha convertido en el nombre del momento en el fútbol europeo.

La racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones sitúa a Brujas como un rival de máximo respeto en casa. El Jan Breydel promete ser un fortín difícil de asaltar para cualquier visitante.

Lens, dirigido por Yannick Cahuzac, atraviesa un camino más irregular. En la Champions League perdieron 0-2 ante el Sporting de Lisboa en su último compromiso europeo, y en Ligue 1 su trayectoria ha sido inconstante, con derrotas ante el Mónaco y victorias ante el Lyon y el Troyes.

El equipo francés llega a Bélgica necesitado de puntos en la clasificación continental. La distancia entre ambos conjuntos en la tabla de la Champions League añade presión extra sobre los visitantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo el canal de televisión, el stream online y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ivan Leko cuenta con una plantilla prácticamente al completo para este encuentro. La única baja confirmada es Joel Ordóñez por lesión. El once probable del equipo belga incluye a Yann Sommer bajo palos, con Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele y Joaquin Seys en defensa, Jan Virgili, Freddie Potts y Hans Vanaken en el centro del campo, y Carlos Forbs y Hugo Vetlesen apoyando a Nicolo Tresoldi en ataque.

En el bando visitante, Yannick Cahuzac no podrá contar con Jonathan Gradit ni con Abdallah Sima, ambos en la lista de lesionados. El once proyectado de Lens sitúa a Robin Risser en portería, con Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo y Andrija Bulatovic en la línea defensiva, Junior Kadile, Amadou Haidara y Florian Thauvin en el mediocampo, y Ruben Aguilar, Matthieu Udol y Odsonne Edouard completando el equipo.

Forma

Club Brujas llega al partido con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, sin conocer la derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante el KSC Lokeren en Copa, y en la Champions League derrotaron al Inter de Milán con un contundente 4-3. En la First Division A también golearon 4-1 al RAAL La Louviere. En esos cinco partidos han marcado 12 goles y encajado 6.

Lens acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente fue un 3-1 ante el Troyes en Ligue 1 el 17 de octubre, mientras que en la Champions League cayeron 2-0 ante el Sporting de Lisboa. El equipo francés ha marcado 9 goles y ha encajado 7 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos previos entre Club Brujas y Lens disponibles para este partido.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, Brujas ocupa la decimosexta posición y Lens la decimonovena. Ambos conjuntos se encuentran en la zona baja de la tabla, lo que convierte este choque en un duelo de necesidad para los dos equipos si quieren mejorar sus opciones de clasificación.