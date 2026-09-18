Brighton recibe a Arsenal en el American Express Community Stadium en un partido de Premier League que enfrenta al líder de la tabla contra un equipo local que llega con la confianza disparada tras una semana memorable. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Cómo ver Brighton vs Arsenal

El partido se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Telemundo.

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Acerca del encuentro

Los Seagulls de Fabian Hürzeler vienen de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la temporada: una remontada de dos goles en Old Trafford para eliminar al Manchester United de la Carabao Cup. Esa victoria, combinada con un aplastante 5-0 al Coventry en liga, sitúa a Brighton en un momento de forma envidiable.

Al otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta llega como líder de la Premier League, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Los Gunners han ganado fuera de casa en Sunderland, Nápoles y Chelsea en las últimas semanas, lo que refleja una solidez defensiva y una capacidad goleadora que los coloca como favoritos claros al título.

Sin embargo, Arteta tiene problemas en defensa. William Saliba y Ben White están en la enfermería, y Jurrien Timber también arrastra molestias físicas. La gestión de esa línea defensiva será uno de los factores determinantes del encuentro.

Brighton, por su parte, también afronta el partido con una lista de bajas considerable. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma y Evan Ferguson, entre otros, no estarán disponibles para Hürzeler, lo que reduce las opciones ofensivas del equipo local.

El Arsenal, líder indiscutible, buscará ampliar su ventaja en la tabla. Brighton querrá demostrar que su victoria en Old Trafford no fue un accidente.

Noticias de los equipos y escuadras

Brighton tiene una larga lista de bajas para este encuentro. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna, Evan Ferguson, Femi Azeez y Michael Svoboda están todos descartados. Hürzeler podría alinear a Bart Verbruggen bajo palos, con un once que incluye a Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Luka Vuskovic y Ferdi Kadioglu en defensa, y a Pascal Gross y Diego Gómez en el centro del campo.

El Arsenal llega con sus propias bajas importantes. William Saliba, Cristhian Mosquera y Ben White no están disponibles para Arteta. El técnico catalán podría optar por Jurrien Timber, Gabriel, Ezri Konsa y Riccardo Calafiori en la línea defensiva, con Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard y Myles Lewis-Skelly en el centro del campo, y Kai Havertz como referencia ofensiva.

Forma

Brighton llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Manchester United en la Carabao Cup, una remontada desde dos goles abajo. Antes de eso, los Seagulls golearon al Coventry por 5-0 en liga, sumando un total de 15 goles marcados y 8 encajados en ese tramo de cinco partidos.

El Arsenal, por su parte, presenta un pleno de cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Los Gunners ganaron 4-2 al Ipswich en la Carabao Cup y vencieron 2-0 al Sunderland en la Premier League. En ese período han marcado 9 goles y solo han encajado 1, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando Arsenal se impuso 1-0 al Brighton en el American Express Community Stadium en un partido de Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, Arsenal acumula tres victorias, mientras que Brighton no ha ganado ninguno, con dos empates en el balance. Los Gunners han marcado 6 goles y encajado 4 en ese período.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Arsenal ocupa la primera posición, mientras que Brighton se encuentra en el quinto puesto.