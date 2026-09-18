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Premier League
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Cómo ver Brighton vs Arsenal: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Brighton y Arsenal. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Brighton recibe a Arsenal en el American Express Community Stadium en un partido de Premier League que enfrenta al líder de la tabla contra un equipo local que llega con la confianza disparada tras una semana memorable. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 5
The American Express Community Stadium

Cómo ver Brighton vs Arsenal

El partido se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Telemundo.

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Acerca del encuentro

Los Seagulls de Fabian Hürzeler vienen de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la temporada: una remontada de dos goles en Old Trafford para eliminar al Manchester United de la Carabao Cup. Esa victoria, combinada con un aplastante 5-0 al Coventry en liga, sitúa a Brighton en un momento de forma envidiable.

Al otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta llega como líder de la Premier League, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Los Gunners han ganado fuera de casa en Sunderland, Nápoles y Chelsea en las últimas semanas, lo que refleja una solidez defensiva y una capacidad goleadora que los coloca como favoritos claros al título.

Sin embargo, Arteta tiene problemas en defensa. William Saliba y Ben White están en la enfermería, y Jurrien Timber también arrastra molestias físicas. La gestión de esa línea defensiva será uno de los factores determinantes del encuentro.

Brighton, por su parte, también afronta el partido con una lista de bajas considerable. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma y Evan Ferguson, entre otros, no estarán disponibles para Hürzeler, lo que reduce las opciones ofensivas del equipo local.

El Arsenal, líder indiscutible, buscará ampliar su ventaja en la tabla. Brighton querrá demostrar que su victoria en Old Trafford no fue un accidente.

Noticias de los equipos y escuadras

Brighton contra Arsenal alineaciones probables

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeDiego GómezDiego GómezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Brighton

Once inicial

Arsenal

Manager

  • Fabian Hürzeler
  • M. Arteta

Brighton tiene una larga lista de bajas para este encuentro. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna, Evan Ferguson, Femi Azeez y Michael Svoboda están todos descartados. Hürzeler podría alinear a Bart Verbruggen bajo palos, con un once que incluye a Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Luka Vuskovic y Ferdi Kadioglu en defensa, y a Pascal Gross y Diego Gómez en el centro del campo.

El Arsenal llega con sus propias bajas importantes. William Saliba, Cristhian Mosquera y Ben White no están disponibles para Arteta. El técnico catalán podría optar por Jurrien Timber, Gabriel, Ezri Konsa y Riccardo Calafiori en la línea defensiva, con Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard y Myles Lewis-Skelly en el centro del campo, y Kai Havertz como referencia ofensiva.

Forma

BHA

BHA - Formulario

TRO
W4-0
CHE
L4-3
LEE
D1-1
COV
W0-5
MUN
W2-3
Gol marcado (encajado)
16/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARS

ARS - Formulario

AVL
W0-1
CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Brighton llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Manchester United en la Carabao Cup, una remontada desde dos goles abajo. Antes de eso, los Seagulls golearon al Coventry por 5-0 en liga, sumando un total de 15 goles marcados y 8 encajados en ese tramo de cinco partidos.

El Arsenal, por su parte, presenta un pleno de cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Los Gunners ganaron 4-2 al Ipswich en la Carabao Cup y vencieron 2-0 al Sunderland en la Premier League. En ese período han marcado 9 goles y solo han encajado 1, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrightonEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando Arsenal se impuso 1-0 al Brighton en el American Express Community Stadium en un partido de Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, Arsenal acumula tres victorias, mientras que Brighton no ha ganado ninguno, con dos empates en el balance. Los Gunners han marcado 6 goles y encajado 4 en ese período.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
BrentfordBrentfordBRE
523084+49
W
D
D
D
W
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
5
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
7
ChelseaChelseaCHE
5212101007
L
D
L
W
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Arsenal ocupa la primera posición, mientras que Brighton se encuentra en el quinto puesto.

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