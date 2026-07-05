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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Noruega se puede ver en directo a través de VIX en Prime Video y Telemundo en Estados Unidos. A continuación tienes los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en streaming o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Noruega se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La Seleção, cinco veces campeona del mundo, busca dar un paso más hacia el título que se le escapa desde 2002.

Carlo Ancelotti llega a este duelo con la confianza de haber superado a Japón en la ronda de 32, gracias al gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95. Brasil terminó líder del Grupo C con tres victorias y un empate, aunque no siempre convenció en el juego.

La gran duda en el bando brasileño gira en torno a Neymar. El delantero del Santos, de 34 años, solo ha sumado 14 minutos en el torneo y no participó contra Japón. Ancelotti ha confirmado que el jugador está en condiciones de disputar 90 minutos, aunque reconoció que el propio Neymar no está satisfecho con su papel secundario.

Noruega llega a este partido con la moral alta tras eliminar a Costa de Marfil en la ronda de 32, con un gol decisivo de Erling Haaland en el minuto 86. Es la primera vez en casi tres décadas que los escandinavos alcanzan la fase eliminatoria de un Mundial, y su generación liderada por Haaland y Martin Ødegaard ha demostrado que no viene solo a participar.

Haaland acumula cinco goles en el torneo y Ødegaard ha asistido en tres partidos consecutivos. La dupla creativa formada por el centrocampista del Arsenal y Bruno Guimarães, que lidera el torneo con cuatro asistencias, puede ser el duelo dentro del duelo que decida el encuentro.

Para saber cómo y dónde seguir este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti cuenta con un once proyectado que incluye a Alisson Becker bajo palos, una línea defensiva formada por Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos y Danilo, con Bruno Guimarães y Casemiro en el centro del campo, y un ataque encabezado por Vinicius Junior junto a Matheus Cunha y Rayan. No se registran lesiones ni sanciones confirmadas en el bando brasileño, aunque la situación de Neymar sigue siendo el tema central: el delantero está disponible pero ha acumulado muy pocos minutos en el torneo.

En el lado noruego, Ståle Solbakken dispone de toda su plantilla sin bajas por lesión ni suspensión. El once proyectado sitúa a Nyland en portería, con Ajer, Heggem, Møller Wolfe y Pedersen en defensa, Ødegaard, Berge y Berg en el mediocampo, y Sørloth, Haaland y Nusa en ataque. Se esperan actualizaciones de ambos equipos antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La Seleção venció a Japón 2-1 en la ronda de 32, a Escocia 3-0 y a Haití 3-0 en la fase de grupos, y empató 1-1 con Marruecos en su debut en el torneo. Su único resultado negativo en este período fue un empate 2-1 ante Egipto en un amistoso previo al Mundial. En total, Brasil ha marcado nueve goles y encajado cuatro en sus cinco últimos partidos.

Noruega presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco citas. Los escandinavos derrotaron a Costa de Marfil 2-1 en la ronda de 32, y en la fase de grupos ganaron a Irak 4-1 y a Senegal 3-2, aunque perdieron ante Francia por 4-1. El empate 1-1 con Marruecos en un amistoso completa el ciclo. Noruega ha marcado once goles y encajado nueve en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con cierta vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es prácticamente inexistente en los datos disponibles. El único precedente registrado es un empate 1-1 en un amistoso disputado el 16 de agosto de 2006, cuando Noruega recibió a Brasil. Ese resultado, obtenido hace dos décadas en un partido sin competición en juego, ofrece muy poco contexto para un duelo de eliminatoria en un Mundial.

Clasificación

Brasil terminó la fase de grupos como líder del Grupo C de la Copa del Mundo, mientras que Noruega avanzó como segunda clasificada del Grupo I.