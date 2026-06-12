Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo C New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Marruecos cuenta con cobertura televisiva en varios mercados. A continuación se detallan los canales y plataformas de streaming disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Marruecos abren su camino en el Mundial 2026 con un duelo del Grupo C en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Dos selecciones con ambiciones claras de llegar lejos en el torneo se miden en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

Brasil llega al torneo bajo la dirección de Carlo Ancelotti, quien asumió el mando de la Seleção con el objetivo de devolverle el título mundial que no conquistan desde 2002. El conjunto verdeamarelo ha completado una preparación sólida, aunque con algún tropiezo que recuerda que nada está garantizado en este nivel.

Marruecos, por su parte, se presenta como una de las selecciones más respetadas del torneo. Los Leones del Atlas escribieron historia en Qatar 2022 al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial, y Mohamed Ouahbi busca que esa generación deje una huella aún más profunda en suelo norteamericano.

El conjunto marroquí llega con una preparación impresionante, habiendo goleado a Madagascar y Burundi en los amistosos previos al torneo. Su solidez defensiva y capacidad de transición rápida al ataque los convierten en un rival incómodo para cualquier rival, incluida la pentacampeona.

En cuanto a Brasil, la expectativa en torno a Neymar sigue siendo un tema constante. El astro brasileño trabaja contra el reloj para superar sus problemas físicos y poder aportar en esta Copa del Mundo. Más allá de su situación particular, la Seleção cuenta con una generación repleta de talento ofensivo que la convierte en candidata real al título.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles según tu región.

Noticias del equipo y escuadras

Brasil está dirigido por Carlo Ancelotti. El cuerpo técnico no ha confirmado una alineación titular oficial de cara al debut mundialista, y no se han reportado bajas por lesión o suspensión en los datos disponibles. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Marruecos, bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi, tampoco ha dado a conocer su once probable ni registra ausencias confirmadas por lesión o sanción en los datos facilitados. Cualquier novedad en la convocatoria se reflejará antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al torneo con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Egipto el 6 de junio, mientras que su goleada más contundente en este tramo fue el 6-2 sobre Panamá a finales de mayo. La única derrota en este período llegó ante Francia por 2-1 en marzo. En total, la Seleção anotó 13 goles y encajó 7 en esos cinco encuentros.

Marruecos presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante Noruega el 7 de junio. Los Leones del Atlas mostraron su mejor cara con una aplastante victoria 5-0 sobre Burundi y otra por 4-0 ante Madagascar, acumulando 13 goles a favor y solo 3 en contra durante este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Marruecos 2 - 1 Brazil 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es reducido. El único antecedente registrado en los últimos años es el amistoso del 25 de marzo de 2023, en el que Marruecos venció a Brasil por 2-1. Ese resultado marcó un precedente notable y es el único dato disponible de enfrentamientos directos recientes entre ambas escuadras.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición mientras que Marruecos se encuentra en el tercer lugar antes de que comience la competición.