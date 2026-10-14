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Cómo ver Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
Borussia Dortmund
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Bodoe/Glimt y Borussia Dortmund, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bodø/Glimt y Borussia Dortmund se puede seguir en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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Bodø/Glimt recibe a Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion de Bodø en un duelo de la fase de liga de la Liga de Campeones. El conjunto noruego busca reafirmarse en casa ante uno de los rivales más sólidos del torneo continental esta temporada.

El equipo de Kjetil Knutsen llega al partido con un balance irregular en sus últimas cinco actuaciones. Dos derrotas, incluida una goleada de 5-0 ante Bayern Múnich en la propia Champions League, contrastan con victorias domésticas que mantienen viva la ilusión local. La afición del Aspmyra sabe que su estadio puede ser un fortín difícil de visitar.

Dortmund, por su parte, atraviesa un momento de notable consistencia bajo las órdenes de Niko Kovac. El técnico croata acaba de renovar su contrato hasta 2029, una señal clara de la confianza del club en el proyecto. Los de Dortmund llegan con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

El empate ante Werder Bremen en la última jornada de Bundesliga dejó un sabor agridulce en el Signal Iduna Park. Dortmund dominó con un 72% de posesión y 22 remates, pero cedió dos goles en los minutos finales para terminar con un 2-2. Kovac reconoció públicamente que el equipo solo tiene que culparse a sí mismo por lo ocurrido.

En el plano individual, la baja de Emre Can es el principal contratiempo para el conjunto alemán de cara a este desplazamiento a Noruega. Con todo, el once previsto mantiene un perfil ofensivo con Serhou Guirassy como referencia arriba.

En cuanto a Bodø/Glimt, la única ausencia confirmada es la de Odin Luraas Bjoertuft por sanción. Knutsen podrá contar con su bloque habitual para intentar sorprender a un rival que llega con ambiciones claras en Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Bodoe/Glimt contra Borussia Dortmund alineaciones probables

4-3-3
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
N. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenF. SjoevoldF. SjoevoldJ. KitolanoJ. KitolanoS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendA. HelmersenA. HelmersenO. BlombergO. BlombergG. KobelG. KobelD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. GadouJ. GadouJ. VeermanJ. VeermanM. SabitzerM. SabitzerF. NmechaF. NmechaM. BeierM. BeierK. KaretsasK. KaretsasL. ReggianiL. ReggianiS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-3-3
Bodoe/Glimt

Once inicial

Borussia Dortmund

Manager

  • K. Knutsen
  • N. Kovac

Bodø/Glimt no podrá contar con Odin Luraas Bjoertuft, quien cumple sanción. El técnico Kjetil Knutsen tiene previsto alinear a Nikita Haikin bajo palos, con una línea defensiva formada por Aleesami, Bjoerkan, Nielsen y Sjoevold. En el centro del campo y en ataque, la apuesta es por Kitolano, Brunstad Fet, Berg, Auklend, Helmersen y Ole Blomberg.

Borussia Dortmund llega con la baja confirmada de Emre Can por lesión. Niko Kovac tiene previsto salir con Gregor Kobel en portería y una alineación que incluye a Svensson, Anton, Gadou, Veerman, Sabitzer, Nmecha, Beier, Karetsas, Reggiani y Guirassy como delantero centro.

Forma

BOD

BOD - Formulario

FCB
L5-0
SAN
W3-2
BRA
L2-1
RAN
W2-6
KBK
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BVB

BVB - Formulario

TSG
W2-3
VIL
W3-2
SCP
W3-0
VFB
W0-1
SVW
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Bodø/Glimt acumula un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante Kristiansund en Eliteserien, y en ese mismo tramo destaca una goleada de 2-6 en Copa ante Rana FK. La derrota más abultada llegó en la Liga de Campeones, donde cayeron 5-0 ante Bayern Múnich. En total, el equipo noruego ha marcado 13 goles y encajado 11 en esos cinco encuentros.

Borussia Dortmund presenta cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco actuaciones. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Werder Bremen en Bundesliga, mientras que antes de eso encadenaron victorias ante VfB Stuttgart (0-1), Paderborn (3-0), Villarreal en Champions (3-2) y Hoffenheim (2-3). Los de Kovac han anotado 11 goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Bodoe/GlimtEmpateBorussia Dortmund
0
1
0
Liga de Campeones
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos en esta competición tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025, cuando Borussia Dortmund y Bodø/Glimt empataron 2-2 en un partido de la Liga de Campeones disputado en Dortmund. Con un solo encuentro registrado en el historial reciente, el balance es de igualdad absoluta entre los dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Bodø/Glimt ocupa la posición 36, lo que los sitúa en la zona de mayor presión y con necesidad de sumar para no quedar descolgados de los puestos de clasificación. Borussia Dortmund, en cambio, marcha undécimo, una posición que refleja su buen arranque en el torneo y que les da margen para gestionar el partido con mayor tranquilidad.

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