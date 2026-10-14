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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Cómo ver Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bodø/Glimt y Borussia Dortmund se puede seguir en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bodø/Glimt recibe a Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion de Bodø en un duelo de la fase de liga de la Liga de Campeones. El conjunto noruego busca reafirmarse en casa ante uno de los rivales más sólidos del torneo continental esta temporada.

El equipo de Kjetil Knutsen llega al partido con un balance irregular en sus últimas cinco actuaciones. Dos derrotas, incluida una goleada de 5-0 ante Bayern Múnich en la propia Champions League, contrastan con victorias domésticas que mantienen viva la ilusión local. La afición del Aspmyra sabe que su estadio puede ser un fortín difícil de visitar.

Dortmund, por su parte, atraviesa un momento de notable consistencia bajo las órdenes de Niko Kovac. El técnico croata acaba de renovar su contrato hasta 2029, una señal clara de la confianza del club en el proyecto. Los de Dortmund llegan con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

El empate ante Werder Bremen en la última jornada de Bundesliga dejó un sabor agridulce en el Signal Iduna Park. Dortmund dominó con un 72% de posesión y 22 remates, pero cedió dos goles en los minutos finales para terminar con un 2-2. Kovac reconoció públicamente que el equipo solo tiene que culparse a sí mismo por lo ocurrido.

En el plano individual, la baja de Emre Can es el principal contratiempo para el conjunto alemán de cara a este desplazamiento a Noruega. Con todo, el once previsto mantiene un perfil ofensivo con Serhou Guirassy como referencia arriba.

En cuanto a Bodø/Glimt, la única ausencia confirmada es la de Odin Luraas Bjoertuft por sanción. Knutsen podrá contar con su bloque habitual para intentar sorprender a un rival que llega con ambiciones claras en Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Bodø/Glimt no podrá contar con Odin Luraas Bjoertuft, quien cumple sanción. El técnico Kjetil Knutsen tiene previsto alinear a Nikita Haikin bajo palos, con una línea defensiva formada por Aleesami, Bjoerkan, Nielsen y Sjoevold. En el centro del campo y en ataque, la apuesta es por Kitolano, Brunstad Fet, Berg, Auklend, Helmersen y Ole Blomberg.

Borussia Dortmund llega con la baja confirmada de Emre Can por lesión. Niko Kovac tiene previsto salir con Gregor Kobel en portería y una alineación que incluye a Svensson, Anton, Gadou, Veerman, Sabitzer, Nmecha, Beier, Karetsas, Reggiani y Guirassy como delantero centro.

Forma

Bodø/Glimt acumula un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-1 ante Kristiansund en Eliteserien, y en ese mismo tramo destaca una goleada de 2-6 en Copa ante Rana FK. La derrota más abultada llegó en la Liga de Campeones, donde cayeron 5-0 ante Bayern Múnich. En total, el equipo noruego ha marcado 13 goles y encajado 11 en esos cinco encuentros.

Borussia Dortmund presenta cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco actuaciones. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Werder Bremen en Bundesliga, mientras que antes de eso encadenaron victorias ante VfB Stuttgart (0-1), Paderborn (3-0), Villarreal en Champions (3-2) y Hoffenheim (2-3). Los de Kovac han anotado 11 goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente reciente entre ambos equipos en esta competición tuvo lugar el 10 de diciembre de 2025, cuando Borussia Dortmund y Bodø/Glimt empataron 2-2 en un partido de la Liga de Campeones disputado en Dortmund. Con un solo encuentro registrado en el historial reciente, el balance es de igualdad absoluta entre los dos clubes.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Bodø/Glimt ocupa la posición 36, lo que los sitúa en la zona de mayor presión y con necesidad de sumar para no quedar descolgados de los puestos de clasificación. Borussia Dortmund, en cambio, marcha undécimo, una posición que refleja su buen arranque en el torneo y que les da margen para gestionar el partido con mayor tranquilidad.