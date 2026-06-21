Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Belgium vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica e Irán se podrá ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de transmisión en vivo para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica e Irán se miden en la segunda jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, con el partido programado para el 21 de junio en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California.

Ambas selecciones llegan al encuentro con un punto en su casillero tras sendos empates en la primera fecha. Los Diablos Rojos igualaron 1-1 ante Egipto en Seattle, en un partido en el que Romelu Lukaku entró desde el banco y forzó el gol en propia meta que les salvó el resultado.

Irán, por su parte, protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la primera jornada al remontar dos veces ante Nueva Zelanda para terminar con un 2-2. Mohammad Mohebi anotó el tanto del empate definitivo en el minuto 63, y el equipo de Amir Ghalenoei demostró un carácter notable bajo una presión logística sin precedentes.

La delegación iraní ha tenido que afrontar restricciones de viaje impuestas por las autoridades estadounidenses que los obligan a entrar y salir del país los mismos días de los partidos. La Federación de Fútbol de Irán ha presentado una queja formal ante la FIFA por considerar que estas condiciones perjudican la preparación y la recuperación del equipo.

Para Rudi Garcia, el partido es una oportunidad de afirmar la condición de favoritos de Bélgica en el grupo. Kevin De Bruyne volverá a ser el eje creativo del equipo, y la gran incógnita es si Lukaku, decisivo como suplente ante Egipto, arrancará de inicio frente al bloque defensivo iraní.

Con el grupo completamente igualado tras la primera jornada, el ganador de este partido se coloca en una posición muy cómoda de cara a la clasificación. Un triunfo belga los situaría al borde de los octavos de final, mientras que una victoria iraní abriría la puerta a una histórica clasificación para la siguiente ronda.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de televisión, transmisión en vivo y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia tiene prácticamente toda la plantilla disponible para este partido. La única baja confirmada es la del defensa Zeno Debast por lesión. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una línea defensiva formada por Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper. En el centro del campo, Youri Tielemans y Hans Vanaken acompañarán a Kevin De Bruyne, mientras que Jeremy Doku y Dodi Lukebakio actuarán como extremos con Romelu Lukaku como referencia ofensiva.

Amir Ghalenoei no tiene bajas ni sanciones confirmadas en su convocatoria. El once proyectado parte de Alireza Beiranvand en portería, con Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Ramin Rezaeian en defensa. Saeid Ezatolahi y Saman Ghoddos formarán el doble pivote, con Mehdi Ghayedi y Shahriar Moghanlou apoyando a Mohammad Mohebi y Mehdi Taremi en ataque. Si hay novedades antes del pitido inicial, esta sección se actualizará.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones 15 R. Cheshmi

Forma

Bélgica acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Egipto en su debut mundialista el 15 de junio. Antes de eso, los Diablos Rojos golearon 5-0 a Túnez y vencieron 2-0 a Croacia en amistosos de junio. En total, han marcado 10 goles y encajado tres en ese tramo, sin conocer la derrota.

Irán llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue el empate 2-2 con Nueva Zelanda el 16 de junio en su estreno en el torneo. Previamente, el equipo de Ghalenoei venció 2-0 a Mali y 3-1 a Gambia, y aplastó 5-0 a Costa Rica en marzo. La única derrota en ese período llegó ante Nigeria por 2-1. En conjunto, Irán ha anotado 14 goles y recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Bélgica e Irán no están disponibles. Esta sección se completará cuando la información histórica esté confirmada.

Clasificación

En la tabla de la Copa del Mundo - Grupo G, Bélgica ocupa la tercera posición e Irán se sitúa segunda tras la primera jornada.