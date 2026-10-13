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Cómo ver Atlético Madrid vs Manchester United: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlético Madrid vs Manchester United
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Atlético Madrid y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Atlético Madrid vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Fox ONE. Accede a la transmisión en vivo desde el enlace oficial del canal.

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El Atlético Madrid recibe al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano en un partido de la fase de liga de la Champions League que llega en un momento delicado para los visitantes.

Diego Simeone presenta a su equipo con un estado de forma sólido en LaLiga, aunque el técnico argentino ha reconocido que el United sigue siendo un rival de cuidado pese a su irregular arranque de temporada. Los colchoneros saben que no pueden confiarse.

Michael Carrick atraviesa uno de los momentos más complicados desde que asumió el cargo de manera permanente en mayo. El United llega a Madrid sin ganar en sus últimos cuatro partidos de Premier League, con la presión sobre el banquillo en aumento y una lista de bajas que complica la tarea del técnico inglés.

La ausencia de Benjamin Sesko ha generado debate entre los exjugadores del club. El delantero de 74 millones de libras no ha tenido el protagonismo esperado bajo las órdenes de Carrick, y su baja por lesión deja al United con opciones limitadas en ataque.

Carrick, por su parte, ha respondido con determinación a las críticas. El técnico insiste en que el vestuario tiene la capacidad de superar este bache y que el equipo saldrá reforzado de esta racha adversa.

Para el Atlético, este partido es una oportunidad de escalar posiciones en la clasificación europea. Simeone cuenta con toda la plantilla disponible y llega con la confianza que da haber goleado al Real Madrid y al Osasuna en las últimas semanas.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Manchester United alineaciones

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensA. HeavenA. HeavenL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotLisandro MartínezLisandro MartínezB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Manchester United

Suplentes

Manager

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone no tiene bajas ni sancionados para este encuentro. El técnico argentino alineará un once con Jan Oblak bajo palos, una defensa formada por Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero y Álex Grimaldo, y un centro del campo con Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Alejandro Baena. Julián Álvarez y Kang-In Lee completarán el ataque.

El Manchester United afronta el partido con una lista de bajas considerable. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte y Patrick Dorgu están todos descartados por lesión. Carrick apunta a un once con Senne Lammens en portería, una defensa de Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro y Lisandro Martínez, y Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Carlos Baleba y Youri Tielemans en el centro del campo, con Marcus Rashford completando el ataque.

Atlético Madrid

Lesiones y suspensiones

Manchester United

Ningún jugador apartado

Forma

ATM

ATM - Formulario

LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético Madrid llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 en el campo del Alavés, y durante esa racha también se impusieron al Real Madrid por 2-1 y golearon al Osasuna por 4-0. La única derrota llegó ante el Liverpool en la Champions League por 2-1. En total, los colchoneros han anotado diez goles y encajado cuatro en ese período.

El Manchester United suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un empate a uno en el campo del Tottenham en la Premier League. La única victoria llegó en la Champions League ante el Sabah FK por 4-0, mientras que las derrotas incluyen caídas ante el Brighton en la Carabao Cup y ante el Manchester City en liga. El United ha marcado siete goles y encajado seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que el Manchester United ganó por 2-1. En partidos de competición oficial, el último cruce fue en la Champions League 2021-22, donde el Atlético eliminó al United tras ganar 1-0 en Old Trafford después de un 1-1 en el Metropolitano. De los cuatro partidos registrados entre ambos clubes, el Atlético acumula dos victorias por una del United, con un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, el Manchester United ocupa la cuarta posición mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el puesto 25. El United llega con una posición más desahogada en la tabla europea, lo que convierte este partido en un encuentro especialmente importante para los locales, que necesitan sumar para escalar en la clasificación.

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