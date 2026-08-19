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Primera División - Jornada 1 19 ago 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Málaga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en directo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Atlético Madrid abre su temporada en casa en la Primera División recibiendo al Málaga en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Diego Simeone presenta a su equipo ante su afición por primera vez en el campeonato liguero 2026/27, con la expectativa propia de un arranque de temporada cargado de novedades en el vestuario rojiblanco.

El verano ha sido agitado en el Metropolitano. La llegada de Cristian Romero desde el Tottenham Hotspur por cerca de 40 millones de euros refuerza una defensa que el año pasado llegó hasta las semifinales de la Champions League. El internacional argentino llega con hambre de títulos y se espera que forme parte del once desde el primer momento.

El caso de Julián Álvarez también ha marcado la pretemporada. El delantero, que había mostrado públicamente su deseo de salir, ha reconocido ante sus compañeros que cometió un error en la forma de gestionar esa situación y ha regresado al trabajo bajo las órdenes de Simeone con una actitud renovada. Su presencia en el equipo sigue siendo un factor determinante.

El Málaga, por su parte, llega a Madrid con Juan Funes en el banquillo y con la ilusión de un club que ha vuelto a la máxima categoría. Los andaluces completaron una pretemporada de altibajos, con una derrota ante el AD Ceuta FC y un empate a dos ante el Fulham en el Trofeo Costa del Sol, partido en el que los ingleses renunciaron a la tanda de penaltis por compromisos logísticos y cedieron el trofeo al equipo malagueño.

Para el Málaga, medirse al Atlético en el primer partido fuera de casa supone un examen de máxima dificultad. El conjunto costasoleño acumula cinco bajas por lesión y llega con un plantel en construcción que tendrá que mostrar su carácter desde el primer minuto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Simeone no podrá contar con Alexander Sørloth, que se encuentra en la enfermería. El once proyectado sitúa a Jan Oblak bajo palos, con Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Marc Pubill en defensa. Álex Grimaldo, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Koke conforman el centro del campo, mientras que Kang-In Lee y Ademola Lookman se perfilan como referentes ofensivos.

El Málaga llega con hasta cinco jugadores en la lista de bajas: Aaron Ochoa, Fernando Calero, Carlos Dotor, Diego Murillo y Adrián Niño son las ausencias confirmadas para Juan Funes. El once probable de los visitantes apunta a Alfonso Herrero en portería, una línea defensiva formada por Carlos Puga, Einar Galilea, Ángel Recio y José Salinas, y un bloque ofensivo con David Larrubia, Chupe y Joaquín Muñoz. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Atlético Madrid llega al partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un triunfo por 1-2 ante el Marsella en un amistoso el 14 de agosto. También se impusieron al Getafe por 4-1 en julio, aunque perdieron ante el Manchester City por 3-1 y cayeron en dos ocasiones más, incluyendo la derrota ante el Villarreal por 5-1 en la última jornada de la temporada anterior en Primera División. En total, el equipo rojiblanco ha marcado diez goles y encajado doce en esos cinco partidos.

El Málaga acumula una victoria, tres empates y una derrota en su último quinteto de encuentros. Su resultado más reciente fue un empate a dos ante el Fulham el 12 de agosto. El conjunto andaluz ha mostrado cierta solidez en defensa al no perder más que ante el AD Ceuta FC, aunque también empataron a dos con el Al Ittihad y a tres con el Leicester. Han marcado doce goles y encajado once en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambos equipos en Primera División data del 10 de febrero de 2018, cuando el Atlético Madrid venció al Málaga por 0-1 en La Rosaleda. En los cinco últimos enfrentamientos registrados en la máxima categoría, el Atlético acumula cuatro victorias por ninguna del Málaga, con un balance de nueve goles a favor y cuatro en contra. El encuentro más abultado de la serie fue el 4-2 con el que los rojiblancos se impusieron en el Metropolitano en octubre de 2016.

Clasificación

En la clasificación actual de la Primera División, el Atlético Madrid ocupa la novena posición, mientras que el Málaga se sitúa en el duodécimo puesto.