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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Viking se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Aston Villa recibe al Viking de Noruega en Villa Park por la UEFA Champions League, con Unai Emery buscando consolidar la presencia de su equipo en la fase de grupos del torneo continental.

Los de Birmingham llegan al partido con la moral por las nubes. Su victoria más reciente fue un contundente 6-0 ante el Fenerbahçe en Champions League, en el que Nicolas Jackson marcó dos goles antes del descanso y Ross Barkley añadió un doblete desde el punto de penalti. Esa actuación elevó a Villa al cuarto puesto en la tabla del torneo.

En la liga, el equipo de Emery suma resultados positivos en sus visitas: venció 2-3 al Tottenham y firmó un empate 2-2 ante el Brentford en sus últimas salidas por la Premier League. La racha demuestra solidez ofensiva, aunque la consistencia en casa aún está en construcción tras un período de resultados irregulares en Villa Park.

El Viking, por su parte, llega con confianza desde la Eliteserien, donde ha encadenado victorias recientes. Su empate 3-3 ante el Bayern de Múnich en Champions League mostró capacidad para competir al más alto nivel, aunque el salto de calidad que supone medirse al Villa de Emery en su propio estadio es considerable.

Jackson atraviesa un momento de gran nivel goleador desde su llegada al club, y el entorno de menor presión que ofrece Villa en comparación con su etapa anterior parece haberle dado alas. Emery también cuenta con el talento de Johan Manzambi, quien marcó el gol decisivo ante el Newcastle y ha rechazado propuestas de clubes de primer nivel europeo para seguir desarrollándose en Birmingham.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery podrá contar con un once probable formado por Zion Suzuki bajo palos; una línea defensiva con Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash y Tyrone Mings; Boubacar Kamara y Alysson Edward en el centro del campo; Ross Barkley, John McGinn e Ibrahim Mbaye como mediapuntas; y Nicolas Jackson como referencia ofensiva. Las bajas confirmadas en el bando local son Ian Maatsen, Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka, todos fuera por lesión.

El Viking de Morten Jensen llegará con su propio once proyectado, con Arild Oestboe en portería y una línea defensiva formada por Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness y Kristoffer Haugen. En el mediocampo aparecen Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen y Peter Christiansen, mientras que Erik Botheim y Zlatko Tripic liderarán el ataque. El equipo noruego no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth por lesión.

Forma

Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante el Newcastle United en la Premier League, seguido del aplastante 6-0 al Fenerbahçe en Champions League. También se anotaron victorias ante el Sevilla (1-3) y el Tottenham (2-3), mientras que el único punto cedido llegó en el empate 2-2 frente al Brentford. En ese período, el equipo ha marcado quince goles y encajado cinco.

El Viking presenta tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-2 ante el Fredrikstad en la Eliteserien. El empate 3-3 ante el Bayern de Múnich en Champions League es el resultado más destacado de la serie, junto con triunfos ante el Brann (0-2), el Madla en copa (0-3) y el Lillestroem (3-0). El equipo noruego ha marcado once goles y encajado ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre Aston Villa y el Viking, por lo que no es posible establecer un historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Aston Villa ocupa la cuarta posición, mientras que el Viking figura en el puesto 29.