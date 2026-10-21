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Cómo ver Aston Villa vs Viking: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Aston Villa vs Viking
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Aston Villa y Viking, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Aston Villa vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Viking se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Aston Villa recibe al Viking de Noruega en Villa Park por la UEFA Champions League, con Unai Emery buscando consolidar la presencia de su equipo en la fase de grupos del torneo continental.

Los de Birmingham llegan al partido con la moral por las nubes. Su victoria más reciente fue un contundente 6-0 ante el Fenerbahçe en Champions League, en el que Nicolas Jackson marcó dos goles antes del descanso y Ross Barkley añadió un doblete desde el punto de penalti. Esa actuación elevó a Villa al cuarto puesto en la tabla del torneo.

En la liga, el equipo de Emery suma resultados positivos en sus visitas: venció 2-3 al Tottenham y firmó un empate 2-2 ante el Brentford en sus últimas salidas por la Premier League. La racha demuestra solidez ofensiva, aunque la consistencia en casa aún está en construcción tras un período de resultados irregulares en Villa Park.

El Viking, por su parte, llega con confianza desde la Eliteserien, donde ha encadenado victorias recientes. Su empate 3-3 ante el Bayern de Múnich en Champions League mostró capacidad para competir al más alto nivel, aunque el salto de calidad que supone medirse al Villa de Emery en su propio estadio es considerable.

Jackson atraviesa un momento de gran nivel goleador desde su llegada al club, y el entorno de menor presión que ofrece Villa en comparación con su etapa anterior parece haberle dado alas. Emery también cuenta con el talento de Johan Manzambi, quien marcó el gol decisivo ante el Newcastle y ha rechazado propuestas de clubes de primer nivel europeo para seguir desarrollándose en Birmingham.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Viking alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfP. TorresP. TorresM. CashM. CashT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. JacksonA. OestboeA. OestboeH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. HeggheimG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. Haugenteam-logoH. BjoerdalJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimZ. TripicZ. Tripic
Viking crest
Viking
VIK
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Viking

Manager

  • U. Emery
  • M. Jensen

Unai Emery podrá contar con un once probable formado por Zion Suzuki bajo palos; una línea defensiva con Victor Nilsson Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash y Tyrone Mings; Boubacar Kamara y Alysson Edward en el centro del campo; Ross Barkley, John McGinn e Ibrahim Mbaye como mediapuntas; y Nicolas Jackson como referencia ofensiva. Las bajas confirmadas en el bando local son Ian Maatsen, Matteo Ruggeri y Aaron Wan-Bissaka, todos fuera por lesión.

El Viking de Morten Jensen llegará con su propio once proyectado, con Arild Oestboe en portería y una línea defensiva formada por Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness y Kristoffer Haugen. En el mediocampo aparecen Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell, Kristoffer Askildsen y Peter Christiansen, mientras que Erik Botheim y Zlatko Tripic liderarán el ataque. El equipo noruego no podrá contar con Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino ni Martin Roseth por lesión.

Forma

AVL

AVL - Formulario

TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
FB
W6-0
NEW
W0-1
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIK

VIK - Formulario

LIL
W3-0
MAD
W0-3
BRA
W0-2
FCB
D3-3
FRE
W3-2
Gol marcado (encajado)
14/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante el Newcastle United en la Premier League, seguido del aplastante 6-0 al Fenerbahçe en Champions League. También se anotaron victorias ante el Sevilla (1-3) y el Tottenham (2-3), mientras que el único punto cedido llegó en el empate 2-2 frente al Brentford. En ese período, el equipo ha marcado quince goles y encajado cinco.

El Viking presenta tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-2 ante el Fredrikstad en la Eliteserien. El empate 3-3 ante el Bayern de Múnich en Champions League es el resultado más destacado de la serie, junto con triunfos ante el Brann (0-2), el Madla en copa (0-3) y el Lillestroem (3-0). El equipo noruego ha marcado once goles y encajado ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre Aston Villa y el Viking, por lo que no es posible establecer un historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, Aston Villa ocupa la cuarta posición, mientras que el Viking figura en el puesto 29.

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