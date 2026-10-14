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Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Aston Villa vs Fenerbahce
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Aston Villa y Fenerbahce, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Fenerbahce se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Aston Villa recibe a Fenerbahce en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto inglés. Unai Emery ha reconocido públicamente la necesidad de recuperar la fortaleza en casa tras un arranque de temporada sin victorias en su propio estadio.

Los de Birmingham llegan a este encuentro tras empatar 2-2 con Brentford en la Premier League, resultado que mantiene al equipo en una zona baja de la tabla doméstica. Sin embargo, el equipo ha mostrado capacidad ofensiva fuera de casa, con victorias ante Tottenham y Coventry en las últimas semanas.

Emery afronta además una crisis en el lateral izquierdo, con varias bajas sensibles que obligan a reconfigurar el bloque defensivo. La profundidad de la plantilla se pone a prueba precisamente cuando más se necesita en competición europea.

Fenerbahce llega a Birmingham con la confianza de tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 8-0 ante Eyupspor en la Superliga turca. Ismail Kartal dispone de una plantilla con nombres de peso internacional, y el equipo viaja con argumentos suficientes para competir en Villa Park.

Los visitantes cuentan en sus filas con jugadores de alto nivel como N'Golo Kanté y Mason Greenwood, lo que convierte a este Fenerbahce en un rival de máxima exigencia para cualquier equipo europeo. Su único precedente conocido ante Villa, una derrota por 0-1 en la Europa League en enero de 2026, añade un matiz de revancha al encuentro.

El partido promete un duelo de intensidades distintas: la urgencia de Villa por ganar en casa frente a la solidez de un Fenerbahce que llega en buena dinámica. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Fenerbahce alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonNélson SemedoNélson SemedoM. SkriniarM. SkriniarNathan AkéNathan AkéA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Fenerbahce

Manager

  • U. Emery
  • I. Kartal

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf, mientras que Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn y Boubacar Kamara ocupan el centro del campo, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson en ataque.

Ismail Kartal llega a Villa Park sin Jayden Oosterwolde ni Mert Muldur. El once previsto de Fenerbahce apunta a Ederson en portería, una defensa con Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké y Archie Brown, y un centro del campo con Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté y Bartug Elmaz, con Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu y Mason Greenwood en la línea ofensiva.

Forma

AVL

AVL - Formulario

NFO
L1-2
COV
W1-3
TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FB

FB - Formulario

ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
Gol marcado (encajado)
14/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Aston Villa presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Brentford en la Premier League, mientras que antes de eso el equipo se impuso 2-3 en el campo del Tottenham. En total, Villa ha marcado diez goles y encajado diez en ese tramo de cinco encuentros.

Fenerbahce acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota en ese período. El resultado más destacado fue la goleada 8-0 al Eyupspor en la Superliga, y el equipo empató 1-1 con el Roma en la Liga de Campeones. En esos cinco partidos, el conjunto turco ha anotado doce goles y ha encajado dos, lo que refleja una solidez defensiva notable en las últimas semanas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único antecedente disponible entre ambos equipos es el partido de Europa League disputado el 22 de enero de 2026, en el que Fenerbahce ejerció de local y Aston Villa se impuso por 0-1. Con un único precedente registrado, no es posible establecer una tendencia histórica entre los dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Aston Villa ocupa la novena posición y Fenerbahce la vigésima. Esta diferencia en la clasificación sitúa a Villa en una posición más cómoda dentro de la competición, aunque el encuentro en casa supone una oportunidad para ambos equipos de mejorar su situación en el grupo.

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