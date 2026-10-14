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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Fenerbahce se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Aston Villa recibe a Fenerbahce en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto inglés. Unai Emery ha reconocido públicamente la necesidad de recuperar la fortaleza en casa tras un arranque de temporada sin victorias en su propio estadio.

Los de Birmingham llegan a este encuentro tras empatar 2-2 con Brentford en la Premier League, resultado que mantiene al equipo en una zona baja de la tabla doméstica. Sin embargo, el equipo ha mostrado capacidad ofensiva fuera de casa, con victorias ante Tottenham y Coventry en las últimas semanas.

Emery afronta además una crisis en el lateral izquierdo, con varias bajas sensibles que obligan a reconfigurar el bloque defensivo. La profundidad de la plantilla se pone a prueba precisamente cuando más se necesita en competición europea.

Fenerbahce llega a Birmingham con la confianza de tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 8-0 ante Eyupspor en la Superliga turca. Ismail Kartal dispone de una plantilla con nombres de peso internacional, y el equipo viaja con argumentos suficientes para competir en Villa Park.

Los visitantes cuentan en sus filas con jugadores de alto nivel como N'Golo Kanté y Mason Greenwood, lo que convierte a este Fenerbahce en un rival de máxima exigencia para cualquier equipo europeo. Su único precedente conocido ante Villa, una derrota por 0-1 en la Europa League en enero de 2026, añade un matiz de revancha al encuentro.

El partido promete un duelo de intensidades distintas: la urgencia de Villa por ganar en casa frente a la solidez de un Fenerbahce que llega en buena dinámica. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf, mientras que Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn y Boubacar Kamara ocupan el centro del campo, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson en ataque.

Ismail Kartal llega a Villa Park sin Jayden Oosterwolde ni Mert Muldur. El once previsto de Fenerbahce apunta a Ederson en portería, una defensa con Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké y Archie Brown, y un centro del campo con Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté y Bartug Elmaz, con Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu y Mason Greenwood en la línea ofensiva.

Forma

Aston Villa presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Brentford en la Premier League, mientras que antes de eso el equipo se impuso 2-3 en el campo del Tottenham. En total, Villa ha marcado diez goles y encajado diez en ese tramo de cinco encuentros.

Fenerbahce acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota en ese período. El resultado más destacado fue la goleada 8-0 al Eyupspor en la Superliga, y el equipo empató 1-1 con el Roma en la Liga de Campeones. En esos cinco partidos, el conjunto turco ha anotado doce goles y ha encajado dos, lo que refleja una solidez defensiva notable en las últimas semanas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 F 1 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente disponible entre ambos equipos es el partido de Europa League disputado el 22 de enero de 2026, en el que Fenerbahce ejerció de local y Aston Villa se impuso por 0-1. Con un único precedente registrado, no es posible establecer una tendencia histórica entre los dos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Aston Villa ocupa la novena posición y Fenerbahce la vigésima. Esta diferencia en la clasificación sitúa a Villa en una posición más cómoda dentro de la competición, aunque el encuentro en casa supone una oportunidad para ambos equipos de mejorar su situación en el grupo.