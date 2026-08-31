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Premier League - Jornada 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en vivo disponibles para seguir este partido.

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El Villa Park de Birmingham acoge este lunes el partido de la segunda jornada de la Premier League entre Aston Villa y Arsenal, con los Gunners llegando como campeones defensores del título y dispuestos a dejar su huella desde el primer tramo de la temporada.

El conjunto de Unai Emery atraviesa un momento delicado. El Villa perdió 4-0 ante el Brighton en su debut liguero y llega a este duelo tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, incluyendo caídas ante el Paris Saint-Germain en la UEFA Supercopa y ante el Bayern Múnich en un amistoso de pretemporada. La salida del portero Emiliano Martínez a Chelsea, cerrada este mismo fin de semana, añade una carga adicional al inicio de temporada del equipo de Birmingham.

Arsenal, por su parte, llega en un estado de forma muy diferente. Los de Mikel Arteta ganaron el Community Shield ante el Manchester City por 3-0 y arrancaron la liga con una victoria contundente por 3-0 frente al Coventry. Kai Havertz ha dejado claro que las ambiciones del equipo no tienen límite: el internacional alemán ha advertido a los rivales que el Arsenal quiere ganar todo lo que esté en juego esta temporada.

La situación en la tabla refleja ese contraste. El Villa se encuentra en el puesto 17 tras la primera jornada, mientras que el Arsenal ocupa la sexta posición. Con el mercado de fichajes aún abierto y la incertidumbre en torno a posibles incorporaciones, Arteta llega a Villa Park con un bloque sólido y la confianza propia de un campeón.

El encuentro promete intensidad desde el primer minuto. Descubre a continuación toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi ni Leon Bailey por lesión, mientras que Joao Gomes cumple sanción. A pesar de las bajas, el técnico español cuenta con un once proyectado encabezado por Zion Suzuki bajo palos y con Nicolas Jackson en punta de ataque. Leon Goretzka y Boubacar Kamara forman el doble pivote en el centro del campo.

En el bando visitante, Mikel Arteta tendrá que prescindir de Jurrien Timber y William Saliba, ambos en la enfermería. No hay suspendidos entre los Gunners, y el once proyectado sitúa a David Raya en la portería, con Bukayo Saka, Kai Havertz y Christos Tzolis formando el tridente ofensivo. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Forma

El Aston Villa llega al partido con un balance de 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su única victoria fue un 3-1 ante el Bangu en un amistoso de pretemporada. El dato más reciente es la derrota por 4-0 ante el Brighton en la primera jornada de la Premier League, y el equipo ha encajado nueve goles en sus últimas cuatro salidas sin ganar.

Arsenal presenta un registro opuesto: 4 victorias y 1 derrota en los últimos cinco partidos. Los Gunners han marcado en todos sus encuentros recientes, con victorias por 3-0 ante el Coventry en liga y por 3-0 ante el Manchester City en el Community Shield. Su único tropiezo fue una derrota por 3-1 ante el Real Betis en un amistoso de verano. En total, el Arsenal ha anotado diez goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025 en el Emirates Stadium, con el Arsenal imponiendo su autoridad por 4-1 en Premier League. En los cinco duelos anteriores en la competición doméstica, el Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Villa. Los Gunners han marcado once goles en esos cinco partidos, mientras que el Aston Villa ha anotado siete.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Aston Villa ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Arsenal se sitúa en el sexto lugar.