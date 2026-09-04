El Emirates Stadium acoge este fin de semana uno de los derbis londinenses más atractivos de la temporada, con Arsenal recibiendo a Chelsea en un duelo de Premier League que enfrenta a dos de los equipos más en forma del campeonato. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Chelsea en línea

El Arsenal vs Chelsea se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación, según la región.

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Acerca del encuentro

Mikel Arteta llega al encuentro como campeón defensor, con su equipo sumando tres victorias consecutivas en competición oficial, incluida la Community Shield ante el Manchester City. Sin embargo, el técnico español tiene problemas en defensa tras confirmarse las bajas de Jurrien Timber y William Saliba.

Xabi Alonso, por su parte, ha comenzado su era en Chelsea con un arranque impresionante. Los Blues han ganado sus cuatro últimos partidos, incluyendo victorias ante Brighton y Fulham en la Premier League, y se presentan en el norte de Londres con una confianza notable.

La salida de Gabriel Martinelli al Al-Hilal por 60 millones de libras marcó el final del mercado de verano en el Arsenal, con el extremo brasileño despidiéndose del club en un ambiente enrarecido tras su distanciamiento con Arteta. El conjunto gunner ha reconfigurado su plantilla y llega a este duelo con un once proyectado que incluye a Bukayo Saka y Martin Ødegaard como referencias ofensivas.

En Chelsea, el verano ha sido de transformación total. La llegada de Damián Martínez como portero titular ha generado debate entre los aficionados y la prensa, mientras que la incorporación de Cole Palmer como pieza central del ataque de Alonso apunta a ser determinante en el Emirates. El agente de Sandro Tonali también confirmó que el centrocampista italiano se decantó por el Tottenham en lugar de otras opciones, lo que refleja el intenso movimiento que ha vivido el fútbol inglés este verano.

Gary Neville ha respaldado a Arsenal como favorito para superar esta primera gran prueba de la temporada, aunque espera un choque táctico de alto nivel entre dos entrenadores con ideas muy definidas.

Noticias del equipo y escuadras

Mikel Arteta no podrá contar con Jurrien Timber ni con William Saliba para este derbi, una baja doble en el centro de la defensa que obliga a replantear la línea defensiva. El once proyectado del Arsenal incluye a David Raya bajo palos, con Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori y Ben White formando la zaga, y Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Kai Havertz como referencias en ataque. No hay suspensiones registradas en el bando local.

Xabi Alonso llega con sus propias ausencias: Jordan Henderson, Marco Palestra y Moisés Caicedo no estarán disponibles por lesión. El once probable del Chelsea sitúa a Damián Martínez en portería, con una defensa formada por Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix y Malo Gusto, y Cole Palmer como referencia ofensiva. Tampoco hay suspensiones en el equipo visitante. Si se producen novedades antes del partido, esta información será actualizada.

Forma

El Arsenal llega al derbi con un arranque de temporada impecable: cinco victorias en sus últimos cinco partidos, con un balance de cero derrotas. Los gunners han marcado diez goles y encajado cinco en ese período. La victoria más reciente fue ante el Aston Villa en la Premier League (1-0), y antes de eso golearon al Coventry por 3-0 y se impusieron al Manchester City por 3-0 en la Community Shield.

El Chelsea también presenta un estado de forma sobresaliente: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Alonso ha anotado catorce goles en ese tramo, encajando ocho. La última salida en liga fue una victoria ante el Brighton por 4-3, y previamente se impusieron al Fulham por 3-2 fuera de casa. El único punto que no se convirtió en tres fue el empate 3-3 ante el Johor FC en un amistoso de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en la Premier League, con Arsenal venciendo al Chelsea por 2-1 en el Emirates Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal acumula cuatro victorias por una igualada, con el Chelsea sin ganar en ninguno de esos duelos. En ese período, los gunners han marcado siete goles y encajado cuatro, incluyendo un cruce en la Copa Carabao donde Chelsea ganó en Stamford Bridge por 2-3 pero fue eliminado en la vuelta.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Chelsea se sitúa en el cuarto puesto.