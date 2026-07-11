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World Cup - Cuartos de final Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en directo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Suiza se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026 en el Kansas City Stadium, con los campeones del mundo buscando un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Lionel Scaloni lleva a La Albiceleste a este duelo invicta en el torneo, con once partidos sin derrota desde el Mundial de 2022. El camino hasta aquí no ha sido sencillo: Argentina remontó un 0-2 ante Egipto en los últimos once minutos del tiempo reglamentario, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para cerrar una victoria épica por 3-2 en la prórroga.

Suiza llega en un estado de solidez defensiva notable. Murat Yakin ha construido un equipo que no ha concedido un solo gol en la fase eliminatoria, avanzando ante Colombia mediante una tanda de penaltis perfecta tras un empate sin goles en los 120 minutos.

El gran interrogante en el bando suizo gira en torno a Johan Manzambi, la revelación del torneo con tres goles, quien afronta una carrera contrarreloj para superar una lesión de rodilla. Si no llega, Ardon Jashari volverá a formar el doble pivote junto a Remo Freuler y el capitán Granit Xhaka, quien ha declarado públicamente que su equipo tiene hambre de protagonizar una sorpresa histórica.

En el lado argentino, Scaloni cuenta con una plantilla de 26 jugadores al cien por cien. La única duda táctica es quién acompañará a Messi en ataque: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. El astro del Inter Miami llega como máximo goleador del torneo con ocho tantos y es el eje sobre el que pivota toda la propuesta ofensiva albiceleste.

Para conocer cómo y dónde seguir este cuarto de final en directo, consulta la información de emisión que encontrarás a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Argentina llega al partido con la plantilla al completo. Lionel Scaloni no tiene bajas confirmadas ni sanciones que gestionar, aunque la elección entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la delantera sigue sin resolverse. La posición de lateral izquierdo también genera competencia entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

Suiza afronta una duda importante en el carril ofensivo. Johan Manzambi, autor de tres goles en el torneo, trabaja para recuperarse de una lesión de rodilla que le impidió jugar ante Colombia. Murat Yakin tampoco puede contar con Michel Aebischer ni con Luca Jaquez, ambos entrenando de forma individual. No hay alineaciones probables confirmadas para ninguno de los dos equipos; se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 9 J. Manzambi

Forma

Argentina suma cinco victorias en cinco partidos del Mundial 2026, con 12 goles anotados y cinco encajados. Su último resultado fue la remontada ante Egipto el 7 de julio, ganando 3-2 tras ir perdiendo 0-2. Antes de ese partido, superaron a Cabo Verde por el mismo marcador en los octavos de final. En la fase de grupos, vencieron a Jordania (1-3), Austria (2-0) y Argelia (3-0), completando una primera fase sin contratiempos.

Suiza acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, con solo dos goles en contra. El partido más reciente fue el empate 0-0 con Colombia el 7 de julio, resuelto con una tanda de penaltis perfecta a favor de los suizos. Previamente ganaron a Argelia 2-0 y a Canadá 2-1. Su única cesión de puntos llegó en el estreno ante Catar, con un empate 1-1. La victoria más amplia del torneo fue el 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 1 de julio de 2014, en los octavos de final del Mundial de Brasil, con Argentina imponiéndose 1-0 en la prórroga. Antes de ese duelo, se midieron en un amistoso en febrero de 2012, con Argentina ganando 3-1 en territorio suizo. El único precedente anterior en este conjunto de datos es otro amistoso, en junio de 2007, que terminó 1-1 también en Suiza. De los tres partidos registrados, Argentina gana dos y empata uno, sin ninguna victoria suiza.

Clasificación

Suiza terminó primera del Grupo B del Mundial 2026, mientras que Argentina se proclamó líder del Grupo J para avanzar a la fase eliminatoria como cabeza de grupo.