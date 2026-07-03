Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Cabo Verde se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video, y en Telemundo para los espectadores en Estados Unidos. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming para no perderte ningún detalle.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Cabo Verde se miden en Miami Stadium en un partido de Copa del Mundo 2026 que enfrenta al campeón vigente, que llega a la fase eliminatoria con un pleno perfecto en la fase de grupos, contra los Tiburones Azules, que han sorprendido al mundo con su debut histórico en el torneo.

Lionel Scaloni dirige a una Albiceleste que terminó primera en el Grupo J con doce puntos, sin ceder un solo gol en los tres partidos de la fase de grupos. La solidez defensiva y la capacidad de Messi para decidir en los momentos más exigentes han convertido a Argentina en uno de los equipos más temibles del torneo.

Cabo Verde, por su parte, cerró segunda en el Grupo H tras una fase de grupos sin derrota. Los de Bubista empataron ante España, Uruguay y Arabia Saudí, y llegan a los octavos de final con la moral intacta y la convicción de que pueden competir con cualquier rival.

El entrenador Scaloni, que según informaciones recientes ha llegado a un acuerdo verbal para continuar al frente de la selección hasta 2031, tiene ante sí la oportunidad de seguir escribiendo historia con la Albiceleste en suelo norteamericano.

Para Cabo Verde, este partido representa el escenario más grande que jamás ha pisado su fútbol nacional. Bubista ha construido un equipo disciplinado, difícil de batir y con recursos suficientes para crear peligro en transiciones rápidas.

Todo apunta a un partido de máxima tensión en Miami. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni dirige a Argentina sin que los datos disponibles reflejen bajas por lesión ni sanciones confirmadas en la plantilla. El técnico no ha dado a conocer un once probable de cara a este partido, por lo que la alineación titular se conocerá más cerca del pitido inicial.

En el bando de Cabo Verde, el seleccionador Bubista tampoco registra lesionados ni sancionados según la información disponible. Al igual que Argentina, no se ha publicado un once probable. Se añadirá más información sobre ambos equipos conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con cinco victorias consecutivas, un registro que incluye los tres triunfos en la fase de grupos del Mundial. El más reciente fue ante Jordania, con un resultado de 3-1, y antes de ese encuentro la Albiceleste venció a Austria por 2-0 y a Argelia por 3-0. En total, Argentina ha anotado once goles y no ha encajado ninguno en sus últimos cinco partidos.

Cabo Verde acumula dos victorias y tres empates en sus cinco últimos encuentros. Los Tiburones Azules no perdieron en ninguno de sus tres partidos de la fase de grupos, empatando sin goles ante España y Arabia Saudí, y firmando un 2-2 ante Uruguay. Su último partido antes de estos octavos fue el empate 0-0 frente a Arabia Saudí. En los cinco partidos considerados, Cabo Verde marcó cinco goles y encajó dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Argentina y Cabo Verde. Este partido en Miami Stadium será el primero entre ambas selecciones en la historia.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Argentina terminó primera en el Grupo J, mientras que Cabo Verde cerró segunda en el Grupo H.