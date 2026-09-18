Sofyan Amrabat ha reaccionado con sorpresa a las recientes declaraciones de Mohamed Ouahbi. El centrocampista del Ajax anunció anteriormente que, por el momento, no volverá a estar disponible para Marruecos mientras Ouahbi sea el seleccionador.

Ouahbi sugirió el jueves que la decisión de Amrabat podría estar relacionada con sus pocos minutos en el pasado Mundial. El centrocampista, de treinta años, no se reconoce en absoluto en esa versión. “No me lo esperaba, es un poco extraño”, reaccionó Amrabat ante ESPN.

Según Amrabat, su elección no tiene nada que ver con su papel de suplente en el pasado Mundial. “He jugado para mi país con muchísimo orgullo. Es el mayor honor que existe. Da igual si son noventa minutos, veinte, diez o ninguno.”

“Cuando no jugaba, siempre he estado listo para los chicos. He entrenado durísimo, eso se lo puedes preguntar a cualquiera. Nunca he exigido más tiempo de juego y tampoco lo haría jamás. En el fútbol tienes que ganártelo, merecerlo.”

El centrocampista del Ajax no quiere agrandar más de lo necesario esta cuestión. “No se trata de mí, sino del equipo. Él es el entrenador, así que le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor al equipo. No me gusta tirar barro.”

Amrabat subraya además que no ha habido ninguna pelea con Ouahbi. También habla muy bien de su competidor Ayyoub Bouaddi, que le arrebató el puesto en la selección de Marruecos. “Es un jugador fantástico, un chico encantador. Le deseo lo mejor.”

Por ahora, Amrabat está centrado por completo en el Ajax, donde firmó un contrato al final del periodo de traspasos. Sobre el director técnico Jordi Cruijff se muestra entusiasmado. “Creo que ya lo ha demostrado. Por supuesto, todavía hay que ver dónde estamos al final de la temporada, pero creo que ha armado un equipo muy fuerte, con un cuerpo técnico muy bueno. Un gran elogio para él.”