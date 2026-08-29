Ajax está a punto de hacerse con Sofyan Amrabat, pero según el Algemeen Dagblad él quería inicialmente regresar al Real Betis. El marroquí no estaba dispuesto a esperar hasta el último día del mercado de fichajes, rescindió su contrato con el Fenerbahçe y eligió al Ajax. Matteo Moretto escribe que también hubo un serio interés del Atlético de Madrid.

Fabrizio Romano dio la noticia de que Amrabat ha rescindido su contrato con el Fenerbahçe, aunque según De Telegraaf todavía no está cerrado. Sí existe ya un acuerdo verbal. Todo apunta, por tanto, a que el pivote de Huizen estará activo próximamente en el Johan Cruijff ArenA.

Según el Algemeen Dagblad, Amrabat también podría haber optado por lucrativas ofertas de Oriente Medio, pero en realidad quería regresar a Sevilla. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, quería contar con Amrabat, pero debido a las «dificultades» en el club y al deseo del jugador de no esperar hasta el último momento, no habrá una nueva colaboración.

Cuando quedó claro que el Betis ya no era una opción, rescindió su contrato con el Fenerbahçe para hacer posible su llegada como agente libre a Ámsterdam.

Según Moretto, el Atlético también iba tras Amrabat. «En los últimos días, un club español, concretamente el Atlético de Madrid, mantuvo contactos importantes por el centrocampista marroquí, pero en las últimas horas el Ajax ha acelerado las negociaciones para cerrar la operación».

Así, el entrenador Míchel Sánchez está a punto de recibir en el campo de entrenamiento al mediocentro defensivo que deseaba. Hasta ahora, el español había apostado principalmente por Youri Regeer en la posición de ‘6’.

Amrabat despuntó en los Países Bajos con el FC Utrecht y, a través de Feyenoord, Club Brugge, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe y Betis, se convirtió en un futbolista de reconocimiento internacional. En el Mundial de 2024 fue una pieza crucial del equipo que se convirtió en el primer país africano en alcanzar las semifinales de un Mundial.