Senegal vs. Egipto, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 entra en su penúltima etapa con un enfrentamiento de alto calibre entre dos de las mayores potencias futbolísticas del continente: Senegal y Egipto. Esta semifinal de peso pesado en Tánger promete drama, estrellas y grandes apuestas: un lugar en la final y una oportunidad de gloria continental.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Senegal vs Egipto mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Senegal vs Egipto, Copa Africana de Naciones 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports y FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Senegal vs Egipto

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Tánger.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

La rivalidad histórica entre estos dos equipos — intensificada por finales pasadas de la AFCON y duelos en tanda de penaltis — añade un componente emocional a esta semifinal. Senegal venció a Egipto en penales en la final de la AFCON 2021, un resultado que persigue a los Faraones y los motiva para buscar la redención.

Senegal llega con confianza e impulso, habiendo demostrado una vez más por qué son considerados uno de los equipos más completos de África. Los Leones de Teranga, uno de los favoritos antes del torneo, encabezaron su grupo y vencieron a Malí en los cuartos de final con una estrecha victoria por 1-0, avanzando a las semifinales por tercera vez en cuatro ediciones de la AFCON.

El equipo de Pape Thiaw ha sido sólido defensivamente y equilibrado en ataque, con el exjugador del Liverpool y del Bayern Múnich, Sadio Mane, manteniéndose como un colaborador clave y una fuente de inspiración. Jugadores como el capitán y defensor Kalidou Koulibaly, los centrocampistas Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr y Lamine Camara, junto con los delanteros como Nicolas Jackson, Boulaye Dia e Ismaïla Sarr, ofrecen apoyo clave a Mane y hacen de Senegal un oponente letal.

Mientras tanto, el camino de Egipto ha estado marcado por la resiliencia y la fe. Los Faraones han mejorado a lo largo del torneo, ofreciendo sus mejores actuaciones en las etapas eliminatorias. Como siempre, están inspirados por la presencia de Mohamed Salah, cuya liderazgo y creatividad continúan impulsando al equipo hacia adelante. A su alrededor, Egipto ha mostrado agallas y flexibilidad táctica, rasgos que han definido durante mucho tiempo su éxito en la AFCON.

Los egipcios aseguraron su lugar superando a los campeones defensores, Costa de Marfil, por 3-2 en un emocionante cuartos de final.

Este enfrentamiento inevitablemente recuerda sus encuentros dramáticos en años recientes, sobre todo la final de la Copa Africana de Naciones decidida en penales que vio a Senegal levantar el trofeo. Ese resultado aún persiste en el trasfondo, dando a Egipto una motivación adicional mientras buscan redención y un retorno a la cima del fútbol africano. Para Senegal, es otra oportunidad de afirmar su estatus como el referente del continente.

En última instancia, esta semifinal representa más que solo una ruta a la final. Es un choque de experiencia, ambición y legado. Ya sea decidido por un momento de brillantez o una resolución colectiva, Senegal vs Egipto está destinado a ser uno de los partidos definitorios del torneo.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Récord de enfrentamientos directos

En general, los encuentros entre Senegal y Egipto han sido muy disputados. A lo largo de su historia, Egipto tiene una ligera ventaja en victorias, pero los recientes duelos eliminatorios importantes —particularmente la final de la AFCON 2021— dan a Senegal un impulso psicológico. La forma de torneo añade intriga: ambos equipos han sido difíciles de vencer en recientes partidos competitivos, con la defensa de Senegal notablemente férrea y el ataque de Egipto ganando tracción a medida que ha progresado el torneo.

