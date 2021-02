Felix Torres, tras los ataques racistas: "Me siento identificado como negro, amo mi color"

Matheus Doria evidenció actos de racismo contra su compañero de equipo, en el partido ante San Luis correspondiente a la Jornada 7.

Cada vez son más los jugadores, clubes e incluso ligas que promueven campañas contra el racismo . Sin embargo, esto no ha sido suficiente para erradicar por completo los tratos discriminatorios en en el futbol. La mejor prueba de ello es el partido entre San Luis y Santos Laguna en el Guardianes 2021 de la Liga MX .

Fue al final del partido cuando se produjo una pelea entre los jugadores de ambos equipos, luego de la bronca entre Felix Torres y un miembro de la banca de San Luis. El ecuatoriano fue expulsado tras lo sucedido, pero en rueda de prensa explicó que su reacción fue en respuesta a los insultos racistas que recibió.

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

"Quiero expresar algo sorpresivo en el día de hoy, en el encuentro en el cual fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado . Creo que me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol", dijo el defensa sudamericano de los Guerreros ante los medios.

"Me siento identificado como negro, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden y quiero dejar este mensaje para que esto no siga pasando en el futbol. Es algo que se ha venido repitiendo, en el momento del partido te golpea mucho", señaló Torres, visiblemente afectado por lo sucedido.

Santos, en respaldo al futbolista, mandó un mensaje a través de su cuenta de Twitter promovimiendo la igualdad. "Todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades . Somos Guerreros, somos humanos y decimos No Al Racismo".