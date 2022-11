Francia 4-1 Australia, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

El campeón del mundo remonta, presenta su candidatura al título y vence a los oceánicos con goles de Giroud (2), Rabiot y Mbappé.

Ni las bajas pueden con Francia. La campeona del mundo, supuestamente golpeada por las lesiones de última hora (especialmente la de Karim Benzema), no tuvo problemas en presentar su candidatura al título y goleó a Australia con tantos de Olivier Giroud (2), Adrien Rabiot y Kylian Mbappé.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

Craig Goodwin adelantaba a los oceánicos y amagaba con dar la segunda sorpresa del Mundial, después del mazazo que supuso la victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina de Messi y compañía. En la acción del 0-1 para los australianos se lesionaba Lucas Hernández, que debió dejar su sitio a su hermano Theo. Pero la máquina francesa se puso a trabajar y no tardaron en llegar los goles.

Los campeones del mundo se fueron en ventaja al descanso por un cabezazo de Rabiot y el primero de los dos tantos que haría Giroud en la noche qatarí. En la segunda parte, "Les Bleus" espantaron definitivamente los fantasmas de la maldición que persigue en los últimos Mundiales al campeón: Mbappé marcó el tercero de cabeza y Giroud, que hizo olvidar a Benzema, tuvo tiempo de igualar a Henry como máximo goleador histórico de Francia (51).

Francia consigue los primeros tres puntos del certamen y toma ventaja en el Grupo D, ese que comparte con Túnez y Dinamarca, que habían empatado en el primer turno.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

FRANCIA - AUSTRALIA: GOLES Y MINUTO A MINUTO

90' + 8' Se acaba el segundo encuentro de este grupo D con el resultado de Francia 4 - 1 Australia.

90' + 8' ¡FINAL DEL PARTIDO!



90' + 4' Tarjeta amarilla para Aaron Frank Mooy por una falta cometida sobre Theo Hernández. Ha llegado muy tarde.



90' + 1' ¡Aún no tenemos tiempo de añadido cuando pasan tres del tiempo reglamentario!



90' ¡La ha tenido Ibrahima Konaté! ¡Gran remate de cabeza del central del Liverpool! Pero su remate lo salva de manera extraordinaria M. Ryan.



89' Cambio: Benjamin Jacques reemplaza a Marcel Pavard. Además, Koundé entra por Giroud.



87' ¡Apenas cuatro minutos para el final del tiempo reglamentario! Veremos si se mueve el resultado de aquí al pitido final. Por el momento sigue dominando el partido de forma clara Francia.



85' Cambio en el conjunto de Graham James Arnold: se marcha Nathaniel Caleb Atkinson y entra Miloš Degenek.



85' Cambio de nuevo en Australia: se marcha del terreno de juego Jackson Alexander y entra Kole Baccus.



80' Tarjeta amarilla para Jackson Alexander Irvine, por interrumpir el contrataque de Francia.



80' Despeja de forma clara la defensa de Francia el centro directo al área.



79' Falta para Australia en el vértice del área de Francia. Posible ocasión de peligro para los Socceroos.



77' Se marcha el pivote del Real Madrid, Tchouaméni, y entra su ex compañero en el AS Mónaco, Youssouf Fofana. Y se marcha Ousmane Dembélé y entra Junior Coman.

74' Otra substitución en la selección australiana: se va Craig Alexander Goodwin y entra Mawien Kuol. Mueve el banquillo de forma inmediata el seleccionador Graham James Arnold.



71' Gran centro de Kylian Mbappé, que tras ganar línea de fondo por banda izquierda pone un centro preciso al segundo palo para que su compañero remate el balón a la red.



71' ¡GOOOOOOOOOOOOO! ¡Gol del nuevo máximo goleador de la seleccón francesa, gol Olivier Jonathan Giroud! Gran remate de cabeza, una de sus especialidades, para poner el cuarto para Francia en el marcador.

68' Asistencia de Ousmane Dembélé. Buen centro del extremo francés con pierna derecha, directo a la cabeza de su compañero.



68' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Marca el tercero Francia, marca Kylian Mbappé con un gran remate de cabeza! Cómo se ha internado entre los centrales de Australia para lograr conectar el buen centro por banda derecha.



64' ¡Rechaza la zaga de Australia el disparo de nuevo de Mbappé! Balón largo de nuevo a la espalda de la zaga de Australia, pero tras el control inicial del delantero del PSG, ve cómo su disparo se estrella de nuevo sobre A. Behich.



60' ¡Corner para Francia! Lo intentaba Kylian Mbappé con pierna derecha desde el interior del área tras un gran pase por alto a la espalda de la zaga de la defensa australiana.



58' Posesión muy larga de Francia que parece que comienza a adueñarse del control del partido en esta segunda mitad.



56' Substitución para el jugador de la segunda liga japonesa, Mitchell Thomas Duke, y entra en su lugar Jason Steven Cummings.



55' Primera tarjeta amarilla, cartulina para Mitchell Thomas Duke que llega tarde y comete falta clara sobre Dembélé.



53' Falta sobre Theo Hernández en tres cuartos de campo. Posible ocasión de peligro para Francia. Se dirige Mbappé a poner el centro a pierna cambiada.



51' Recordemos que el delantero del Milan, Oliver Giroud, está a tan solo un gol de igualar como máximo goleador de la historia de la selección a Thierry Henry.



50' ¡Qué remate de Giroud! ¡Lo ha intentado de chilena el delantero francés tras un gran centro de Theo por banda izquierda!

48' Despeja Griezmann el envió al primer palo. Sin peligro para Francia.



47' ¡Corner para Australia! Sale con ímpetu en esta segunda mitad el conjunto de Graham James Arnold.



45' ¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE DEL ENCUENTRO!



Descanso. Sorprendían los Socceroos prácticamente en su primera acción de peligro a los de Didier Deschamps. Y es que tras una gran acción por banda derecha y posterior centro al segundo palo, se adelantaría con el gol de Craig Goodwin. Tras este mazazo inicial, con lesión incluida de Lucas Hernández, iba a recomponerse Francia y conseguir hacerse con el control del juego y las ocacasiones. De esta manera llegaría el gol del empate de Rabiot tras una jugada posterior a un saque de esquina. Y de nuevo, el centrocampista galo, iba a ser decisivo en el gol que ponía por delante a su selección; tras robar el balón y asistir a su compañero Giroud. Tras ponerse por delante en el marcador, la selección francesa ha dominado el partido llegando a tener el 645 de posesión en algunas fases de la primera mitad, y disfrutando de claras ocasiones para ampliar su ventaja; pero los intentos de Giroud, Griezmann o Kylian Mbappé no lograron el primero final del gol. Pese al dominio del conjunto de Didier Deschamps, la selección Australiana a punto ha estado de irse con el empate en el marcador tras un gran remate de cabeza de Jackson Irvine al filo del descanso. ¡Veremos qué nos depara el segundo periodo!

45' + 7' Se van ambas selecciones camino de los vestuarios con victoria de momentánea para la selección francesa: Francia 2 - 1 Australia.



45' + 7' ¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD!



45' + 3' ¡Al palo Australia! Acaba de acariciar el gol del empate con un gran remate de cabeza de Jackson Irvine, pero su disparo se marcha al palo izquierdo de la portería defendida por Hugo Lloris.

45' + 1' ¡Tenemos seis de añadido!



45' ¡Arriba el remate de Mbappé! ¡Ya cantaba el gol Francia! Gran jugada del conjunto galo que tras un desmasque de ruptura de Griezmann, iba a poner un balón al interior del área, pero el remate del delantero del PSG se marcha alto.



42' ¡Casi marca Griezmann el tercero! Gran acción de Francia en la frontal del área, que tras una buena sucesión de pases logra llevar el balón al interior del área, pero el disparo con pierna izquierda del delantero del Atlético de Madrid se marcha rozando el palo.



40' ¡Remate alto de Dembélé! Gran jugada de Francia por el costado derecha dirigida por Mbappé, pero tras un gran centro, no logra Dembélé conectar de forma clara con su pierna derecha y el disparo se marcha muy desviado.



37' ¡Se marcha alto el disparo de Giroud! ¡Qué cerca ha estado de lograr el tercero para Francia! Buena jugada por banda derecha de Ousmane Dembélé, pero su centro no es aprovechado esta vez por su compañero.



35' Recordemos que con este gol, el delantero francés ya ha mejorado su registro goleador en el Mundial de Rusia, donde no consiguió anotar ningún tanto.



32' Asistencia de Rabiot, que tras lograr robar el balón en una buena acción de presión sobre la salida del balón, asiste a su compañero para que empuje el balón a la red.



32' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Ahora sí, marca Giroud, se adelanta Francia en el marcador! Error grave en la salida de balón de Australia, que pierde este en las inmediaciones del área y Francia no perdona. Francia 2 - 1 Australia.



30' ¡Ha tenido Giroud el segundo para Francia! Idéntica jugada al gol del empate, pero esta vez el cabezazo del delantero del Milán se marcha alto.



27' Gran asistencia de Theo Hernández, que pone un centro medido para que su compañero haga el gol del empate.



27' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Marca Rabiot, empata Francia! Gran remate del centrocampista francés, que aprovecha un gran centro en segunda jugada posterior al rechace inicial del saque de esquina.



24' Muy insistente Kylian Mbappé, por banda izquierda a pierna cambiada, pero sin éxito en sus continuas arrancadas. Muy atenta la zaga de Australia por el momento.



22' ¡Qué disparo de Mitchell Duke que se marcha lamiendo la cepa del palo derecho de Lloris! Error en la salida de balón de Rabiot, que ha estado muy cerca de convertirse en el segundo para Australia.



19' Primera acción de peligro por parte del extremo del Barcelona, Ousmane Dembélé. Recordemos que es una de las sorpresas del once inicial por parte de Didier Deschamps. Intentaba el habilidoso jugador francés internarnarse en el área tras varios regates.



16' Prosigue la plaga de lesiones para la selección francesa. No parece tener muy buena pinta la lesión del lateral del Bayer de Munich.



13' ¡Sale con ímpetu Theo Hernández! Pero en su primer intento de disparo tras llegar al área rival se marcha desviado.



13' Cambio por lesión de Lucas Hernández. Sale en su lugar su hermano Theo Hernández. Parece que en la jugada del gol se hace daño en su rodilla derecha de manera fortuita y no puede continuar.

9' Gran asistencia por banda derecha de Mathew Allan Leckie. Jugada por banda derecha, que tras llegar a linea de fondo y ganar la partida a Lucas Hernández, pone un gran centro raso al segundo palo para que su compñero envíe el balón a la red.



9' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Salta la sopresa en el Al Janoub Stadium! ¡Marca Australia, marca Craig Alexander Goodwin!

8' De momento, parece que Francia no va a presionar a la defensa de Australia en la salida de balón y espera para ir a robar y salir al contragolpe.



4' Se confirma la disposición táctica de la selección dirigida por Graham James Arnold con un 4-1-4-1 para intentar contener y ganar la partida al centro del campo francés.



3' ¡Primer acercamiento y primer disparo de Australia! Pero el disparo de Riley McGree se marcha muy desviado. Saque de puerta para Francia.



3' Despeja la selección de Australia el balón al primer palo de Kylian Mbappé.



2' ¡Primer corner para Francia! Arranca decidida en busca de la portería la selección de Didier Deschamps.



1' ¡ARRANCA EL PARTIDO!



¡Ya suenan los himnos! ¡Apenas cinco minutos para que el balón eche a rodar!

El árbitro del encuentro será el sudafricano Victor Gomes, internacional desde 2011.





Por su parte, Graham James Arnold, entrenador de la selección australiana, saldrá con estos once de inicio: Mathew Ryan, Aziz Behich, Kye Rowles, Harry Souttar, Nathaniel Atkinson, Aaron Mooy, Mathew Leckie, Jackson Irvine, Riley McGree, Craig Goodwin, Mitchell Duke.

Este es el once que presentará de inicio Didier Deschamps: Hugo Lloris, Lucas Hernández, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud.

¡Ya tenemos las alineaciones confirmadas por parte de ambas selecciones!

En Francia, Griezmann vuelve a tener las llaves del reino. El lugar donde es "El Principito", el lugar donde mejor se siente.

El otro encuentro de este mismo grupo, que se ha disputado también en el día de hoy entre las selecciones de Dinamarca y Túnez ha acabado con empate a cero en el marcador. Por lo que ambas selecciones disponen un un punto en su casillero, a la espera de lo que hagan a continuación Francia y Australia.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Francia enfrenta a Australia en la fecha 1 del Grupo D del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Janoub.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Francia - Australia FECHA Martes 22 de noviembre ESTADIO Al Janoub | Al Wakrah, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

Detalles a tener en cuenta...

Francia ganó en su único enfrentamiento anterior contra Australia en la Copa Mundial de la FIFA, por 2-1 en su primer partido de la edición de 2018. El partido tuvo dos penaltis – ambos marcados – y un gol en propia puerta. La única victoria de Australia contra Francia fue en la Copa Confederaciones de la FIFA de 2001 – ganó por 1-0 en Daegu (Corea del Sur) gracias a un gol de Clayton Zane. Los otros cuatro enfrentamientos han sido tres victorias francesas y un empate. Francia se ha clasificado para su 16ª Copa Mundial de la FIFA. Es su séptima participación consecutiva, su mejor racha de participaciones. Desde 1998, Francia ha llegado a la final de la Copa Mundial de la FIFA en tres de las seis ediciones disputadas (1998, 2006, 2018), más que cualquier otro país en este tiempo. Francia, como defensora del título, intentará convertirse en la tercera selección que gana dos Copas Mundiales de la FIFA consecutivas, tras Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Sin embargo, los tres últimos campeones del mundo han sido eliminados en la fase de grupos (Italia 2010, España 2014, Alemania 2018). Los vigentes campeones del mundo han ganado su partido inaugural en solo tres de las últimas 12 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (4E 5D) - Alemania en 1994, y Brasil tanto en 1998 como en 2006. Esta es la sexta participación de Australia en la Copa Mundial de la FIFA. La única vez que los Socceroos han llegado a la fase de eliminatorias fue en 2006 – fueron eliminados por Italia, posteriormente campeona, en los octavos de final. Australia ha mantenido su portería a cero en solo uno de sus 16 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, siendo hace 48 años en un empate sin goles contra Chile en la fase de grupos de la edición de 1974. Los tres últimos goles de Australia en la Copa Mundial de la FIFA han llegado desde el punto de penalti y todos ellos los ha marcado Mile Jedinak. Tim Cahill es el último jugador australiano que marcó en jugada en el torneo, en 2014 contra Países Bajos. Desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2014, Cristiano Ronaldo es el único jugador europeo que ha marcado y asistido más goles (17 en 18 partidos) que el francés Antoine Griezmann (15 en 23 partidos) en los principales torneos internacionales (Copa del Mundo y Eurocopa combinadas). Este es el quinto gran torneo consecutivo de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Forma parte del grupo de los tres que han ganado la Copa del Mundo tanto como jugador como seleccionador, después de Mário Zagallo y Franz Beckenbauer – fue capitán de Francia en 1998, jugando en seis de los siete partidos del equipo, antes de levantar el trofeo como entrenador en 2018.

FORMACIONES

FRANCIA

Lloris, Pavard, Upamecano, Hernandez, Konate, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud.

AUSTRALIA

Ryan, Atkinson, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin, Duke.