Real Sociedad vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Sociedad recibe a Atlético de Madrid este domingo 4 de enero a las 21:00 horas en el estadio Anoeta, por la décima octava jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Sociedad vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Los Txuri-Urdin llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a la Real Sociedad en la fecha 17, con gol de Takefusa Kubo. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo es décimo sexto en la clasificación con 17 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso.

Por su parte, los Colchoneros vencieron por 3-0 a Girona en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Koke, Conor Callagher y Antoine Griezmann. El cuadro a cargo de Diego Simeone es tercero en la tabla con 37 unidades, nueve por detrás del Barcelona.

Cómo ver Real Sociedad vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División Reale Arena

El partido se disputa este domingo 4 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Anoeta.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Sociedad contra Atlético Madrid alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Matarazzo Alineación probable Suplentes Manager D. Simeone

Noticias de la Real Sociedad

Los Txuri-Urdin se han decidido por Pellegrino ‘Rino’ Matarazzo para tomar el banquillo tras la salida de Sergio Francisco. El estadounidense se presentó en entrevista dentro del propio club.

“Crecí viendo la Serie A en una pequeña televisión. Era la época en que Maradona jugaba para el Nápoles. Y por supuesto, esa es la razón por la que después de estudiar en la universidad, me mudé a Europa, por el fútbol, por esta pasión. Esta es una gran parte de quien soy y la razón por la que estoy aquí hoy”, expresó.

Noticias del Atlético de Madrid

En los últimos días y semanas se había hablado de un supuesto interés del Barcelona por Julián Álvarez, por lo que Enrique Cerezo, presidente de los Colchoneros, puso un alto a las especulaciones en entrevista para Marca.

"Julián es un jugador que tiene un contrato largo con el Atlético de Madrid y realmente yo creo que a las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él.

Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador", explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

