Mohamed Salah, Antoine Semenyo y las 10 estrellas que podrían tener transferencias millonarias en enero de 2026

En abril, Mohamed Salah fue recompensado con un nuevo contrato de dos años después de liderar la carrera del Liverpool hacia un segundo título de la Premier League. Pero unos nueve meses después, el llamado 'Rey Egipcio' está a punto de una salida amarga que amenaza con dañar su legado en Anfield.

El jugador de 33 años acusó al Liverpool de lanzarlo "bajo el autobús" y dijo que ya no tenía ninguna relación con Arne Slot después de ser nombrado en el banquillo por tercer partido consecutivo en Leeds United el 6 de diciembre. Slot inmediatamente apartó a Salah del equipo por completo para el posterior enfrentamiento de los Reds con el Inter en la Liga de Campeones, y sugirió que no sería reincorporado a menos que emitiera una disculpa.

Parece que el neerlandés pudo haber conseguido lo que quería, porque Salah volvió, aunque desde el banquillo, en la victoria por 2-0 del Liverpool sobre el Brighton. Sin embargo, cuando el querido delantero aplaudió a los aficionados locales después del partido, la emoción en sus ojos era clara para todos, y algunos lo ven como una despedida final.

Salah está ahora en la Copa Africana de Naciones con Egipto -y de vuelta entre los goles- pero los interesados a largo plazo de la Saudi Pro League han confirmado que sigue siendo un objetivo. Salah ha mostrado signos de declive por primera vez esta temporada, lo que significa que esta podría ser la última oportunidad para que los Reds exijan una gran tarifa, con el poder de negociación obtenido al amarrarlo a nuevos términos poco probable que se extienda más allá del invierno.