Mohamed Salah, Antoine Semenyo y las 10 estrellas que podrían tener transferencias millonarias en enero de 2026

City registró el segundo gasto más alto en la historia de transferencias de invierno, detrás de la infame racha de 2023 de Chelsea, desembolsando en jugadores como Nico González, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis. Aston Villa, Bournemouth y Wolves también estuvieron ocupados, pero la mayoría de los clubes de la Premier League evitaron acuerdos costosos, y eso también fue el caso en el extranjero.
Sin embargo, eso no es probable que suceda esta vez. Una serie de nombres de alto perfil están siendo fuertemente vinculados con salidas de Año Nuevo, y el escenario está listo para que varios equipos principales, no solo uno, inviertan fuertemente en nuevo talento. Algunos buscan dar el siguiente paso en sus carreras, mientras que otros simplemente buscan un nuevo desafío, y en casos más raros, una separación se ha hecho inevitable por un desacuerdo tras bambalinas.
A continuación, GOAL repasa 10 estrellas que podrían hacer transferencias millonarias en enero....