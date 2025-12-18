Real Madrid vs. Sevilla, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Sevilla este sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Alavés en la fecha 16, con goles de Kylian Mbappé y Rodrygo. El equipo dirigido por Xabi Alonso es segundo en la clasificación con 39 puntos, cuatro por detrás del Barcelona en la lucha por la cima.

Por su parte, los Nervionenses derrotaron por 4-0 a Real Oviedo en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy y Chidera Ejuke. El cuadro a cargo de Matías Almeyda es noveno en la tabla con 20 unidades, a cinco de distancia de los puestos para competiciones continentales.

Cómo ver Real Madrid vs Sevilla, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, M+ Vamos 2, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Real Madrid vs Sevilla

Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

El partido se disputa este sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Santiago Bernabéu.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Real Madrid

Los Merengues vienen de superar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con mucha más dificultad de la esperada. Los Blancos dejaron en el camino por 3-2 a Talavera con un doblete de Kylian Mbappé.

Xabi Alonso habló tras el partido en conferencia de prensa, donde se mostró contento por el triunfo, pero sin dejar de señalar algunos detalles negativos respecto al rendimiento de su equipo.

"Ha sido de estas cosas que pasan en la Copa. Nos ha pasado a nosotros y he visto que también a otros equipos. Incluso con el 1-3 hemos concedido esa falta, ese 2-3, el Talavera se ha venido arriba... No marcar el 0-3 te deja el partido abierto y así ha sido hasta el final", expresó el técnico español.

"Ha sido una segunda parte competida. Ha sido una eliminatoria de Copa emocionante. Objetivo cumplido y a ver el siguiente. El objetivo es pasar y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento. Nos ha faltado un poco de continuidad, ser más constantes durante los partidos y no pensar que no puede pasar nada. Hay que ser más maduros", agregó.

Noticias del Sevilla

Por su parte, los Nervionenses sufrieron una decepción en el torneo de copa, donde fueron derrotados por 0-1 a manos del Alavés. Matías Almeyda lamentó la eliminación, pero destacó cosas positivas de su cuadro.

"Hicimos cosas buenas, cosas que faltaron, pero el partido fue bastante parejo. Estas eliminatorias se deciden por pequeños detalles. "Fuimos más claros el primer tiempo y el segundo esa última jugada fue esa jugada que van todos para arriba y por ahí llegas al empate, pero creo que el primer tiempo nos faltó un poco más de claridad, porque llegamos claro, moviendo de un sector a otro. El equipo hizo cosas parecidas al partido pasado con diferentes jugadores, pero esto era ganar para pasar", explicó el entrenador argentino.

Cómo llegan al partido

