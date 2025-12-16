PSG pagará 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras el fallo judicial

La prolongada y tensa disputa financiera entre el Paris Saint-Germain y su exfigura Kylian Mbappé alcanzó un punto clave en los tribunales. El Tribunal de lo Social de París falló a favor del ahora delantero del Real Madrid y ordenó a los campeones franceses pagar más de 60 millones de euros correspondientes a salarios y primas pendientes.

Pese a la contundencia del dictamen, el PSG respondió con firmeza y dejó entrever que el conflicto aún no ha terminado. Aunque el club confirmó que cumplirá de inmediato con el pago, también insinuó que podría recurrir la decisión, abriendo la puerta a una nueva etapa del enfrentamiento legal.

El fallo, emitido el martes, respalda la postura de Mbappé, quien sostenía que el club lo privó de tres meses de salario y de varios bonos durante los convulsos meses finales de su etapa en el Parc des Princes. Si bien la ejecución del pago es inmediata, la reacción del PSG deja claro que la ruptura entre ambas partes sigue lejos de cerrarse definitivamente.