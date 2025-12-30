Real Madrid vs. Real Betis, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid recibe a Real Betis este domingo 4 de enero a las 16:15 horas en el estadio Santiago Bernabéu, por la décima octava jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Real Madrid vs. Real Betis de LaLiga 2025-26

Los Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Sevilla en la fecha 17, con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. El equipo dirigido por Xabi Alonso es segundo en la clasificación con 42 puntos, cuatro por detrás del Barcelona en la lucha por el título.

Por su parte, los Béticos derrotaron por 4-0 a Getafe en su más reciente partido de liga, con un doblete de Aitor Ruibal, junto a las anotaciones de Pablo Fornals y Cucho Hernández. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es sexto en la tabla con 28 unidades, en el último sitio que otorga un boleto a competiciones continentales.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid vs Real Betis, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPNy Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Madrid vs Real Betis

Primera División - Primera División Estadio Bernabeu

El partido se disputa este domingo 4 de enero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu.

México:09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Real Betis alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager X. Alonso Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrini

Noticias del Real Madrid

Los Merengues arrancaron temprano su mercado invernal con la cesión de Endrick a la Ligue 1, pero podría no ser su único movimiento. Los rumores en diferentes medios también relacionan a futbolistas como Mastantuono y Gonzalo García a una posible cesión en búsqueda de minutos, mientras que en lo que se refiere a fichajes, los Blancos han sido ligados a jugadores que terminan contrato en el verano.

Noticias del Real Betis

Los Béticos recibieron una mala noticia respecta a la condición física de Isco, quien tras luchar con una lesión de tobillo, finalmente ha tenido que realizarse una intervención quirúrgica, así lo dio a conocer el club en un comunicado.

“Isco Alarcón se ha sometido en la tarde de hoy a una artroscopia en su tobillo derecho. Inicialmente, el jugador siguió un tratamiento conservador con infiltraciones de factores de crecimiento. Sin embargo, tal como estaba previsto en caso de evolución negativa, el jugador junto al doctor Leyes y los servicios médicos del Real Betis han decidido de forma consensuada adelantar el proceso terapéutico y realizar en el día de hoy una limpieza articular en la zona afectada. El plazo de recuperación dependerá de su evolución”, comunicó el Betis.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles