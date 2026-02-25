El agente de Florian Wirtz sigue «deseando» su fichaje por el Real Madrid y revela la petición que le hizo a Florentino Pérez antes de que el centrocampista fichara por el Liverpool

El agente de Wirtz, Volker Struth, ha revelado ahora que el jugador de 22 años podría haberse fichado por el Real Madrid en lugar del Liverpool.

En declaraciones al diario Bild, afirmó: «Durante el periodo en el que se estaba negociando su fichaje por el Liverpool o el Bayern, llamé a Xabi Alonso y le dije: "Tienes que llevarte al chico del Leverkusen al Real". Xabi me respondió: "No me digas eso a mí, díselo a Florentino Pérez (presidente del Real Madrid)".

Así que le envié un mensaje: "Querido Florentino, te lo he dicho muchas veces: tengo aquí a un jugador que te recomiendo encarecidamente. Florian Wirtz mejora cualquier equipo del mundo"».

Struth continuó diciendo que todavía espera que Wirtz pueda seguir adelante y asegurarse un traspaso al Santiago Bernabéu en el futuro. En el podcast Phrasenmaher declaró: «Ese año, simplemente no era el momento adecuado debido a la plantilla y al presupuesto. Ni siquiera las arcas del Real Madrid están siempre rebosantes. Pero sigo deseando que Florian juegue allí algún día.

No estuve lo suficientemente involucrado en las ofertas que había sobre la mesa. Mi mayor deseo, por supuesto, habría sido tener a Florian en el Real Madrid para verlo, y no creo que sea el único. También creo que allí estaría en muy buenas manos. Ahora le va bastante bien en el Liverpool, es un jugador muy joven y quién sabe lo que puede pasar en su carrera».