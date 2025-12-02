Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Rayados de Monterrey vs Toluca, Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de semifinales entre Rayados de Monterrey y Toluca, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Monterrey recibirá a Toluca este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la semifinal de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Rayados de Monterrey vs Toluca de las semifinales del torneo Apertura 2025

Los Rayados en una serie memorable, lograron el pase a semifinales tras imponerse al América en cuartos de final y ahora, tendrán otra prueba más que dura contra los vigentes campeones del futbol mexicano.

Por su parte, los Diablos Rojos cumplieron con los pronósticos al dejar en el camino a los Bravos de Juárez y su mira sigue puesta en ser el cuarto equipo en la historia de los torneos cortos en ser bicampeón de la Liga MX.

En GOAL te traemos toda la información sobre dónde ver este partido:

Cómo ver Rayados de Monterrey vs Toluca, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
MéxicoCanal 5, TUDN, Vix
Estados UnidosTUDN
SudaméricaSin transmisión
EspañaSin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Toluca

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.

  • México:21:10 horas
  • Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)
  • Argentina:00:00 horas 
  • España:04:00 horas (jueves 4)

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Toluca alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Torrent

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • A. Mohamed

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Rayados de Monterrey

Los Rayados aún no saben si podrán tener a su disposición a Víctor Guzmán, el cual padeció una fatiga muscular que lo marginó de la vuelta de cuartos de final ante el América, además de que se ha rumoreado que podría abandonar a la institución al final del torneo.

Noticias de Toluca

Alexis Vega nuevamente será baja de los Diablos Rojos para el juego de ida y Antonio Mohamed confía en que la ausencia del seleccionado nacional mexicano no sea resentida por su equipo y pueda estar listo para ver minutos en la vuelta.

Cómo llegan al partido

MON
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

TOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MON

Últimos partidos

TOL

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

8

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

