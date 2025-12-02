Rayados de Monterrey vs Toluca, Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibirá a Toluca este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, en partido correspondiente a la semifinal de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Rayados de Monterrey vs Toluca de las semifinales del torneo Apertura 2025

Los Rayados en una serie memorable, lograron el pase a semifinales tras imponerse al América en cuartos de final y ahora, tendrán otra prueba más que dura contra los vigentes campeones del futbol mexicano.

Por su parte, los Diablos Rojos cumplieron con los pronósticos al dejar en el camino a los Bravos de Juárez y su mira sigue puesta en ser el cuarto equipo en la historia de los torneos cortos en ser bicampeón de la Liga MX.

Cómo ver Rayados de Monterrey vs Toluca, por semifinales: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Canal 5, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Toluca

Liga MX - Apertura Playoff Estadio BBVA

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.

México:21:10 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (jueves 4)

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Toluca alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Torrent Alineación probable Suplentes Manager A. Mohamed

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Rayados de Monterrey

Los Rayados aún no saben si podrán tener a su disposición a Víctor Guzmán, el cual padeció una fatiga muscular que lo marginó de la vuelta de cuartos de final ante el América, además de que se ha rumoreado que podría abandonar a la institución al final del torneo.

Noticias de Toluca

Alexis Vega nuevamente será baja de los Diablos Rojos para el juego de ida y Antonio Mohamed confía en que la ausencia del seleccionado nacional mexicano no sea resentida por su equipo y pueda estar listo para ver minutos en la vuelta.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

