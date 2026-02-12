Rayados de Monterrey vs León, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey recibe a León este sábado 14 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA como parte de la actividad de la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Monterrey vs León del torneo Clausura 2026

Los Rayados han mostrado un rendimiento irregular en lo que va de la competencia y pese a que vienen de conseguir su pase a octavos de final de la Concacaf Champions Cup, siguen generando dudas, mismas que quieren disipar en este compromiso.

Por su parte, el conjunto de La Fiera atraviesa una crisis importante al ligar cuatro juegos sin conocer la victoria, inercia negativa que buscarán romper en esta oportunidad, en un duelo más que complicado cuando se metan a la cancha del 'Gigante de Acero'.

Cómo ver Rayados de Monterrey vs León, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Canal 5, TUDN, Vix Premium, Layv Time Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, TUDN, Vix Premium y el canal de YouTube Layv Time, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs León

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (domingo 15)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Rayados de Monterrey

Monterrey ha quedado a deber en lo que va del torneo Clausura 2026, pues se encuentran en la novena posición con siete puntos y esperan comenzar a repuntar en esta ocasión, en un juego que parece inmejorable para hacerlo ante uno de los peores equipos de la competencia como lo es León.

Los cuestionamientos hacia Domenec Torrent cada vez se han hecho más presentes en el que es su segundo semestre al frente de Rayados, pese a que recientemente lograron meterse a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, certamen que tienen también como prioridad conquistar una vez más.

Los Regios esperan sacar provecho de la buena inercia que tienen contra los Panzas Verdes en el 'Gigante de Acero', ya que no han perdido con La Fiera desde el torneo Apertura 2021 y desde entonces, los han derrotado en tres ocasiones consecutivas en este escenario.

Noticias de León

El León después de sorprender en la primera jornada al derrotar a Cruz Azul, no han vuelto a ganar y suman una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, con un saldo de tres derrotas y un empate que los tiene en el antepenúltimo lugar de la tabla general con solamente cuatro puntos cosechados.

Ignacio Ambriz no ha logrado replicar el éxito de su primera etapa con los Esmeraldas desde su regreso a la institución y de mantener la inercia negativa, su continuidad al frente del proyecto del conjunto del Bajío podría ponerse en entredicho en las próxima jornadas.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

