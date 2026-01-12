Racing de Santander vs. FC Barcelona, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing de Santander recibe a FC Barcelona este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el estadio El Sardinero, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Racing de Santander vs. FC Barcelona de la Copa del Rey 2025-26

Los Montañeses avanzaron a los octavos de final después de vencer por marcador de 2-1 a Villarreal en la ronda de los 32 mejores, con un doblete de Juan Carlos Arana, en la que fue quizá la sorpresa más grande de la etapa anterior.

Por su parte, los Culés consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 2-0 a Guadalajara en los dieciseisavos de final, con anotaciones de Andreas Christensen y Marcus Rashford.

Cómo ver Racing de Santander vs FC Barcelona, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports (Argentina), Win Play (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Racing de Santander vs FC Barcelona

El partido se disputa este jueves 15 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio El Sardinero.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Racing Santander contra Barcelona alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager J. Lopez Alineación probable Suplentes Manager H. Flick

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Racing de Santander

Los Montañeses ya superaron su actuación de la temporada pasada, en la que fueron eliminados en los dieciseisavos de final a manos del Celta de Vigo (2-3). El Racing de Santander sabe lo que es llegar a instancias finales, con sus mejores resultados en 2008 y 2010, cuando alcanzó las semifinales.

Noticias del FC Barcelona

Los Culés buscan defender el título obtenido la campaña pasada, además de sumar su tercer trofeo de Copa del Rey en la década. Barcelona tiene un total de 32 campeonatos de este certamen en sus vitrinas.

Los Blaugranas vienen de coronarse en la Supercopa de España con una victoria por 3-2 sobre el Real Madrid, con un doblete de Raphinha, junto a un tanto de Robert Lewandowski.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

