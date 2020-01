Pulido: “Uno no se puede alabar a sí mismo como Chicharito, así es la cultura mexicana”

El delantero del Sporting Kansas City lamentó las críticas a Hernández Balcázar por considerarse leyenda.

Para Alan Pulido, el que Javier Hernández haya sido reprobado por calificarse como una leyenda del futbol mexicano a su llegada al de la se debe únicamente a la nacionalidad.

En entrevista con Goal, el nuevo delantero del de la Unión Americana consideró que el máximo goleador de la Selección mexicana no sería enjuiciado si fuera extranjero.

“En no se puede alabar uno mismo, así es la cultura mexicana. Cuando lo hace uno extranjero todos se lo aplaudimos, decimos “qué gran mentalidad de ese jugador”. Claro que ha dejado huella, lo que muy pocos jugadores han hecho”, expresó durante la pretemporada que realizan los dirigidos por Peter Vermes en Arizona.

El campeón de goleo del Apertura 2019 en la con aprobó la denominación que se colocó el canterano del Guadalajara, quien hizo carrera en Europa con el , , , United y de .

“La mayoría de los jóvenes quieren ser como Chicharito. No está mal que se diga, que lo reconozca, no está mintiendo, es una realidad. Es una motivación para cada uno de nosotros, es un emblema del futbol mexicano. Me pone contento saber que hay jugadores con gran talento que pueden triunfar en otros países”, mencionó.

Pulido consideró que el tema cultural es la razón por la que se demerita lo conseguido por un nacido en México, tanto en lo personal como con Hernández Balcázar.

“Otro tipo de jugadores se apoyan entre ellos mismos, tienen otra cultura muy diferente a los mexicanos. Cuando se trata de hablar de un mexicano llueven críticas, te dicen suertudo. Pasa en los trabajos, en cualquier situación en México. Nunca dan el criterio de la persona que se ha esforzado, nunca se lo aplauden”, consideró.

“Tiene que pasar algo extra para que pueda triunfar. De Chicharito decían que era un tronco, que no metía goles, metía goles y decían que era de suerte. Te das cuenta cómo es la cultura mexicana. Me entristece muchas veces. La gente no quiere ver triunfos, menos de gente mexicana. Por ahí alaban más al jugador extranjero que queda campeón de goleo, se lo festejan más y empiezan a decir que es un crack. Así es la cultura mexicana, es una realidad”, agregó.

Al delantero tamaulipeco le ilusiona poder enfrentarse a Javier Hernández, aunque el partido en primera vuelta se dará hasta el sábado 4 de abril en el Dignity Health Sports Park. “Está el sueño de ser goleador. Es un reto muy difícil. Nada es imposible”.