A medida que la fase de grupos de la Liga de Campeones entra en su tramo crítico de invierno, el Philips Stadion en Eindhoven se prepara para un enfrentamiento crucial en la Jornada 6. Tanto el PSV Eindhoven como el Atlético de Madrid están luchando por terminar entre los ocho primeros para asegurar la clasificación automática a las rondas eliminatorias, y ambos llegan a este partido en alto después de asegurar victorias importantes en la Jornada 5.

El ánimo en Eindhoven es eufórico después de que el equipo de Peter Bosz lograra una impresionante demolición 4-1 del Liverpool en Anfield, demostrando que su fútbol ofensivo de alto voltaje puede tener éxito contra la élite europea. El delantero estrella Ricardo Pepi, quien recientemente firmó una extensión de contrato a largo plazo, sufrió una lesión de rodilla en la victoria sobre el Liverpool, pero volvió tanto al equipo como al marcador en su victoria 2-0 sobre Heerenveen el pasado fin de semana.

Aunque su forma en LaLiga los tiene en la cuarta posición, el espíritu “Cholismo” de Diego Simeone es evidente en su campaña europea. El Atlético de Madrid llega a los Países Bajos con renovada determinación tras una victoria aguerrida por 2-1 sobre el Inter de Milán, sellada por un dramático cabezazo en el último minuto de José María Giménez.

Con el PSV en ocho puntos y el Atlético en nueve, este partido es crucial para las esperanzas de clasificación de cada uno. Una victoria para el PSV los vería superar a sus oponentes y potencialmente entrar entre los ocho primeros, mientras que una victoria para el Atlético solidificaría su posición y los acercaría a evitar la ronda de playoffs. La batalla táctica será clave: el PSV buscará utilizar su velocidad y creatividad para estirar la disciplinada defensa del Atlético, mientras que el Atlético confiará en la presión de Álvarez y en la brillantez transicional de Antoine Griezmann para explotar cualquier espacio dejado por el enfoque ofensivo del PSV.

Aquí GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver PSV vs Atlético de Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, CBSSN y Fubo Sports, con ESPN 5 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid

Liga de Campeones - Champions League Philips Stadion

El partido se disputa este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Philips.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Novedades del equipo y plantillas

Novedades del equipo PSV Eindhoven

El extremo Ruben van Bommel y el delantero Alassane Plea siguen siendo bajas prolongadas para PSV Eindhoven.

Novedades del equipo Atletico Madrid

Diego Simeone está sin varios de sus titulares de confianza, incluyendo a Jose Maria Giminez, quien fue el héroe de su victoria en la jornada 5 sobre el Inter de Milán. Johnny Cardoso, Marcos Llorente y el fichaje de verano Alex Baena también están en la enfermería.

Forma

Historial de enfrentamientos

Clasificación

Enlaces útiles