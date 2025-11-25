Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

PSG vs. Tottenham, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre PSG y Tottenham, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

PSG recibe a Tottenham este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Tottenham de la Champions League 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Bayern Múnich en la fecha cuatro, a pesar del gol de Joao Neves. El equipo dirigido por Luis Enrique es quinto en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, los Spurs vencieron por 4-0 a Kobenhavn en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Brennan Johnson, Wilson Odobert, Micky van de Ven y Joao Palhinha, el primero de ellos también con una tarjeta roja. El cuadro a cargo de Thomas Frank es décimo en la tabla con ocho unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver PSG vs Tottenham, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5
SudaméricaESPN 3, Disney+ Premium
MéxicoTNT Sports, HBO MAX
Estados UnidosParamount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de PSG vs Tottenham

El partido se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Tottenham alineaciones probables

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestTOT
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
5
Marquinhos
33
W. Zaire-Emery
25
N. Mendes
17
Vitinha
87
J. Neves
8
F. Ruiz
9
G. Ramos
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
1
G. Vicario
23
P. Porro
17
C. Romero
37
M. van de Ven
24
D. Spence
20
M. Kudus
30
R. Bentancur
29
P. Sarr
6
J. Palhinha
7
X. Simons
9
Richarlison

4-2-3-1

TOTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Luis Enrique

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • T. Frank

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del PSG

De acuerdo con información del diaro L'Equipe, los Parisinos planean tener un mercado invernal tranquilo, ya que no tienen intenciones de fichar futbolistas en la búsqueda de repetir como campeones de Europa.

Noticias del Tottenham

Los Spurs vienen de una dolorosa derrota frente a Arsenal en su clásico más importante, resultado que los tiene fuera del top 5 y con ello de los puestos a competiciones continentales.

Cómo llegan al partido

PSG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

PSG

Último partidos

TOT

1

Victoria

0

Empates

0

Victorias

2

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

Enlaces útiles

