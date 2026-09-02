Owen Wijndal deja el Ajax con efecto inmediato, según informa Voetbal International. El lateral izquierdo, de 26 años, ya no tenía perspectivas de minutos, por lo que ambas partes han decidido separar sus caminos. Aún no se sabe dónde continuará su carrera.

Wijndal tenía contrato hasta mediados de 2027 en el Johan Cruijff ArenA. Al rescindir su vínculo con efecto inmediato, el Ajax libera espacio en su masa salarial.

El conjunto de Ámsterdam incorporó este verano a dos nuevos laterales izquierdos: Caio Henrique y Jofre Torrents. Henrique ya parecía haber adelantado a Wijndal en el orden de preferencia en las últimas semanas, algo que desde el pasado fin de semana también parecía aplicarse a Torrents.

El español, de diecinueve años, entró al campo como suplente contra el Telstar (victoria por 0-4). Wijndal se quedó en el banquillo durante todo el partido.

Ambas partes han hablado entre sí durante el último periodo con la esperanza de encontrar una solución. Ya la han encontrado: Wijndal y el Ajax separan sus caminos con efecto inmediato. El miércoles, el lateral izquierdo se despidió de sus compañeros.

El Ajax fichó a Wijndal en 2022 procedente del AZ por unos diez millones de euros. En la temporada 2023/24 fue cedido durante una temporada al Royal Antwerp FC.

Finalmente, el nacido en Zaandam disputó 77 partidos oficiales con el Ajax. En ellos, firmó 3 goles y 7 asistencias.