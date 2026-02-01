Olimpia vs América, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olimpia recibe al América este martes 3 de febrero a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional 'Chelato' Uclés, en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

Los Albos son líderes de la liga hondureña con 10 puntos en la actualidad y marchan invictos, por lo que esperan trasladar el buen momento que viven en el torneo local al plano internacional en una eliminatoria que luce sumamente complicada.

Las Águilas ganaron su primer juego del semestre el fin de semana ante el Necaxa y tras quitarse ese peso de encima de no haber podido obtenido la victoria, van a Centroamérica en busca de tomar ventaja en la serie y acercarse a los octavos de final.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

El partido se disputa este martes 3 de febrero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Estadio Nacional 'Chelato' Uclés.

México: 20:00 horas

Estados Unidos:21:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 23:00 horas

23:00 horas España:03:00 horas (Miércoles 4)

Noticias de Olimpia

Olimpia vive un gran momento en la Liga de Honduras que ha ilusionado a su afición y ahora, se enfrentarán a su prueba más complicada de lo que va del año, ante uno de los mejores equipos mexicanos de la actualidad, en busca de dar la sorpresa y avanzar a los octavos de final.

Los Merengues ya se vieron las caras con el América en la Concacaf Champions Cup en el 2021, donde fueron eliminados por el gol de visitante, pues incluso habían logrado derrotar a domicilio a las Águilas y tratarán de imponer condiciones ante los Azulcremas.

Noticias de América

El América ha tenido un inicio de año bastante turbulento en todas las áreas, pues además de hilar tres juegos sin victoria en el arranque del torneo Clausura 2026 y no marcar gol en esos encuentros, también tuvo cambios significativos a nivel directiva y en el cuerpo técnico del club.

Los Azulcremas no han ganado este torneo desde la edición 2016 y ese periodo de tiempo, perdieron una final en el 2021 y han establecido la reconquista de la competición como una de las grandes prioridades, ya que son los máximos ganadores del certamen con siete títulos.

Para este duelo, las Águilas ya no contarán ni con Álvaro Fidalgo ni con Allan Saint-Maximin, los cuales el pasado fin de semana confirmaron su salida de la institución. El español vuelve a su país para jugar con el Real Betis, mientras que el francés pidió su liberación tras un incidente de racismo que vivieron sus hijos.

Historial de Enfrentamientos Directos

CDO Últimos partidos CFA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria CF America 0 - 1 CD Olimpia

CD Olimpia 1 - 2 CF America 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación

