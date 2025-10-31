Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Major League Soccer
team-logoNashville SC
Geodis Park
team-logoInter Miami CF
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Nashville vs. Inter Miami, MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la MLS entre Nashville e Inter Miami, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Nashville recibe a Inter Miami este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) en el estadio Geodis Park, por el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Nashville vs. Inter Miami de la MLS 2025

Las Garzas llevan la ventaja en la serie después de un triunfo por marcador de 3-1 frente a los Coyotes en el juego de ida en el estadio Chase. Lionel Messi fue la figura del partido con un doblete, acompañado por una anotación de Tadeo Allende. Por su parte, Hany Mukhtar descontó para Nashville.

De tal manera, Inter Miami solo necesita de una victoria más para logar su clasificación a las semifinales de conferencia, donde se enfrentaría a Cincinnati o Columbus Crew. En caso de ser necesario un tercer partido, este se disputaría el sábado 8 en Florida.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New York City FC crest
New York City FC
NYC

Cómo ver Nashville vs Inter Miami, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaApple TV (MLS Seasson Pass)
SudaméricaApple TV (MLS Seasson Pass)
MéxicoApple TV (MLS Seasson Pass)
Estados UnidosApple TV (MLS Seasson Pass)

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Nashville vs Inter Miami

crest
Major League Soccer - Playoff
Geodis Park

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Geodis Park.

  • México:17:30 horas
  • Argentina: 20:30 horas
  • Estados Unidos:19:30 horas (tiempo del este)
  • España:00:30 horas (domingo 2)

Noticias del equipo y escuadras

Nashville SC contra Inter Miami CF alineaciones

Nashville SCHome team crest

3-4-3

Formación

4-4-2

Home team crestMIA
1
J. Willis
22
J. Bauer
4
J. Palacios
25
W. Zimmerman
31
Andy Nájar
20
E. Tagseth
16
M. Corcoran
8
P. Yazbek
10
H. Mukhtar
9
S. Surridge
19
A. Muyl
34
R. Rios Novo
18
J. Alba
37
M. Falcon
32
N. Allen
17
I. Fray
7
R. De Paul
5
S. Busquets
11
B. Rodriguez
21
T. Allende
10
L. Messi
9
Luiz Suárez

4-4-2

MIAAway team crest

NSC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • B. Callaghan

MIA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Mascherano

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Nashville

Los Coyotes han disputado las semifinales de conferencia en dos ocasiones desde su creación en 2020 y solo se ha perdido los playoffs en una temporada.

Noticias del Inter Miami

Recientemente, Lionel Messi pidió un cambio al sistema de fichajes de la MLS. El argentino espera que los clubes tengan mayor libertad para firmar jugadores del más alto nivel, en lugar de limitar el espacio para este tipo de futbolistas.

Cómo llegan al partido

NSC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

MIA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
19/9
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NSC

Últimos partidos

MIA

0

Victorias

0

Empates

5

Victorias

6

Goles marcados

15
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

