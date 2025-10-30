Lionel Messi contra el sistema: su crítica al tope salarial de la MLS revela algo más profundo

Lionel Messi no hace lo suficiente para promover la Major League Soccer, o eso nos dicen. La estrella argentina e Inter Miami, desde que se mudó a la liga, ha recibido críticas en algunos sectores por su reticencia a hablar. Rara vez concede entrevistas. Nunca está disponible para ser interrogado por reporteros después de los partidos.

Messi podría tener muchos pensamientos. Pero pocos los escuchan, al menos públicamente.

En la última semana, sin embargo, ha dado dos entrevistas. El momento tiene sentido. Acaba de firmar una extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028. Y aunque su mera existencia en el sur de Florida no necesita publicidad, estas son las cosas estándar que haces después de comprometerte tres años más de tu vida a América.

Messi está hablando. Un poco. Y la mayoría de sus palabras parecían un excelente material de relaciones públicas. Dijo todas las cosas correctas sobre jugar para Miami y el fútbol americano. Insinuó el hecho de que podría o no jugar en la Copa del Mundo (Lionel Messi probablemente jugará en la Copa del Mundo).

Pero el comentario que se ha resaltado repetidamente fue con respecto a las reglas de la MLS. Un entrevistador le preguntó si haría algún cambio en la liga. Y sabía exactamente lo que quería decir.

"Bueno, para empezar, cada equipo debería tener la oportunidad de traer jugadores y fichar a quien cada equipo quiera, sin limitaciones ni reglas para traerlos", dijo Messi.

Este es un punto cansado, en gran medida, y Messi no es el primero en mencionarlo. La MLS probablemente debería hacer algo sobre sus reglas de tope salarial. Pero la afirmación de Messi aquí no se lee como una consideración cuidadosa de los mercados financieros, o del estado general del fútbol americano o enarbolar la bandera en el mejor interés de todos los 30 equipos de la MLS.

Más bien, esto sonaba mucho a un futbolista que quiere obtener lo que desea, un jugador que no habla, pero que se expresa para presionar por el tipo de fichajes que quiere. ¿Lo curioso? Ahora podría ser el momento para que la MLS escuche.