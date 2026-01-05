Napoli vs. Hellas Verona, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Giro de boa en la Serie A, con la decimonovena y última jornada del grupo de ida programada para los días de la Epifanía que enfrenta a Nápoles y Verona.

Ánimo opuesto para los azules y los de Verona (ambos con un partido menos por recuperar el 14 y 15 de enero contra Parma y Bolonia), reducidos respectivamente por el golpe en el Olímpico en el campo del Lazio y por el colapso interno infligido por el Torino.

A continuación, toda la información sobre Nápoles-Verona, incluida la relativa a las formaciones, canal de TV y transmisión en directo del partido.

Cómo ver Napoli vs Hellas Verona, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Napoli-Hellas Verona: hora de inicio

El partido se disputa este miércoles 7 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Napoli

El Napoli contra la Lazio perdió también a Neres, víctima de un esguince en el tobillo, así como a Mazzocchi, expulsado al final debido a la pelea con Marusic. Siguen en la enfermería Anguissa, De Bruyne, Gilmour y Lukaku, a evaluar el regreso de Beukema (fractura en el pie).

Noticias sobre el Verona

Suslov es el único lesionado del Verona, que en el Maradona podrá contar con toda la plantilla: para Zanetti, por lo tanto, un dilema de opciones.

Forma

Cuatro victorias consecutivas para el Napoli entre campeonato y Supercopa: derrotó en orden a Milan, Bologna, Cremonese y Lazio. El Verona, por otro lado, perdiendo contra Diavolo y Torino ha vuelto a la pesadilla después de haber ahuyentado los fantasmas de la crisis gracias a los éxitos contra Atalanta y Fiorentina.

Partidos entre los dos equipos

En 92 encuentros previos entre Napoli y Verona, 47 victorias partenopeas, 26 empates y 19 triunfos gialloblù.

Clasificación

Esta es la clasificación de Napoli y Verona antes de la decimonovena jornada de A: azzurri terceros a -2 del Inter y -1 del Milan con 37 puntos, Hellas último en la clasificación con 12 puntos junto a Fiorentina y Pisa.