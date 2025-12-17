Napoli vs AC Milan, Supercopa de Italia 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Napoli y AC Milan se enfrentan en el primer acto de la Supercopa de Italia en Arabia Saudita. En Riad, los campeones de Italia vigentes se enfrentan al finalista de la última Copa de Italia, como desde hace ya dos años dicta el formato de la competencia.

Sigue en directo el partido Napoli vs AC Milan de la Supercopa de Italia 2025

La de los equipos de Conte y Allegri es solo la primera semifinal, con los rossoneri que van a Arabia para defender el título conquistado en la edición 2024 de la competencia, con el trofeo levantado al cielo tras la final contra el Inter.

Arbitrará el encuentro Luca Zufferli, en el VAR estará Aureliano.

A continuación toda la información sobre el partido: horario, probables formaciones y dónde verlo en televisión y streaming.

¿Cómo ver Napoli vs AC Milan en directo? Canal TV y transmisión en streaming

La primera semifinal de la Supercopa de Italia, programada para el jueves 18 de diciembre a las 20:00, tiempo de España, se jugará entre Napoli y AC Milan. Quien acceda a la final encontrará al ganador entre Bolonia e Inter.

El partido se podrá ver en DAZN en España y en Fox One en México. Por su parte, en Sudamérica la transmisión correrá a cargo de DGO y DSports y en Estados Unidos de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Napoli vs AC Milan: hora de inicio

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu habitual servicio de streaming. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de las mejores VPN para el streaming deportivo.

El partido entre Nápoles y Milán, válido para la semifinal de la Supercopa Italiana, se jugará el jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas de España, en el King Saud University Stadium.

México: 13:00 horas

13:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Napoli

El Napoli recupera a Lukaku: el belga está convocado y contra el Diavolo se acomodará en el banquillo. Recuperados también Lobotka y Gutierrez, mientras que quedarán fuera Anguissa, Gilmour y De Bruyne, así como Meret. Problema en el gemelo para Olivera, ok Juan Jesus.

Noticias sobre el Milan

El Milan se prepara para tener que prescindir de Rafa Leao, aún aparte y que como máximo podría ir al banquillo (pero las posibilidades son mínimas): se apunta a recuperarlo para la eventual final. No convocado Gabbia, Gimenez se opera del tobillo, mientras que está disponible Fofana.

Forma

El Milan y Napoli vienen de momentos diferentes. Los rossoneri en la Serie A no pierden desde la primera jornada del campeonato, desde la derrota interna contra la Cremonese, aunque el empate del domingo con el Sassuolo dejó a Allegri con un sabor amargo. Napoli, en cambio, fue derrotado por Benfica y Udinese en los últimos dos turnos.

Partidos entre los dos equipos

Los últimos 4 precedentes están en perfecto equilibrio: dos victorias por parte. El último enfrentamiento se tiñó de rossonero: 2-1 en esta Serie A para la formación de Allegri.