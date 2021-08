Mono Osuna, la opción más avanzada para reforzar al América

Osuna se encuentra en el radar de América para suplir la sensible baja de Santiago Naveda.

América trabaja a marchas forzadas para encontrar al sustituto de Santiago Naveda, quien estará fuera lo que resta del Apertura 2021 por una lesión y la opción más avanzada para ello es Mario ‘Mono’ Osuna.

La directiva de América sabe que no hay mucho tiempo que perder pese a que el libro de pases se encuentra abierto y se ha enfocado en negociar por Osuna pese a que tienen otros dos nombres en agenda, conscientes que deben encontrarle competencia a Pedro Aquino.

“Está abierto el libro de pases y nos urge cerrar la plantilla, porque estamos en plena competición y en Concacaf. Ya tenemos otra fecha en pocos días. Suceden cosas inesperadas como la lesión de Santiago Naveda y esperamos se recupere”, expresó el director técnico Santiago Solari luego de la semifinal de ida de Concachampions frente a Philadelphia Union.

“El único jugador en esa posición es Pedro. Es un riesgo tener un solo jugador específico en esa posición”, dijo en ese mismo contexto.

Osuna se despidió hace unos días del Mazatlán FC de la Liga MX, club con el que no entró en planes y quedó libre, sin contrato, por lo que el equipo de Coapa no tendría que pagar un solo peso por su fichaje, un plus en medio de las conversaciones.

América necesita robustecer su plantilla antes del cierre de mercado, el próximo 5 de septiembre, por lo que los siguientes días serán clave para contar con el hombre que cumpla con el rol de Naveda y que sea un aporte para los dirigidos por Solari, que además de la Liga el próximo mes de septiembre jugarán en Philadelphia por el boleto a la final de Liga de Campeones.

Los azulcremas también trabajan en buscarle acomodo a Renato Ibarra y Nicolás Castillo, el último con interés por parte de Universidad Católica de Chile, pero que aún no hay nada arreglado. En caso de Renato, Atlas y Bravos de Ciudad Juárez se encuentran en el horizonte, pero no se ha podido negociar nada pues el elevado salario impide su salida.