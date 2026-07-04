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Loai Mohamed

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Marruecos abre los octavos de final y Egipto cierra la ronda

Argentina vs Egipto
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Canadá vs Marruecos
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Consulta los horarios de los 8 partidos de los octavos de final del Mundial 2026.

Ya están definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final del Mundial 2026 en ocho partidos.

Los 16 equipos clasificados son: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia.

Egipto y Marruecos representan al mundo árabe y África en esta ronda.

Egipto avanzó tras empatar 1-1 con Australia y ganar en penaltis, mientras que Marruecos hizo lo propio con el mismo marcador frente a Holanda.

Marruecos abrirá la ronda este sábado ante Canadá, y Egipto cerrará la fase el martes frente a Argentina.

El calendario de los partidos de octavos de final (hora de La Meca) es el siguiente:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

Lunes 6 de julio

México - Inglaterra (03:00).

Portugal - España (22:00).

Martes 7 de julio

Estados Unidos - Bélgica (03:00).

Argentina - Egipto (19:00).

Suiza - Colombia (23:00).

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