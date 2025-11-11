Luxemburgo vs. Alemania, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Luxemburgo recibe a Alemania este viernes 14 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Nacional del Gran Ducado, por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Luxemburgo vs. Alemania de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El León Rojo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Eslovaquia en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Jeff Strasser es último en el Grupo A con cero puntos, sin opciones de aspirar al Mundial.

Por su parte, la Mannschaft venció por 1-0 a Irlanda del Norte en su más reciente partido de la eliminatoria, anotación de Nick Woltemade. El cuadro a cargo de Julian Nagelsmann es líder en la tabla con nueve unidades, igualado con Eslovaquia en la lucha por el boeto directo a la Copa del Mundo.

Cómo ver Luxemburgo vs Alemania, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Hora de inicio de Luxemburgo vs Alemania

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo A Stade de Luxembourg

El partido se disputa este viernes 14 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Nacional del Gran Ducado.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de la Selección de Luxemburgo

El León Rojo tendrá dos oportunidades para no terminar su camino en la eliminatoria sin puntos, aún lejos de conseguir un lugar en su primera Copa del Mundo en su historia.

Noticias de la Selección de Alemania

Julian Nagelsmann habló sobre uno de los temas más importantes en la Mannschaft de cara al Mundial, la situación de Marc-André ter Stegen, quien estaría en riesgo de no se considerado para la Copa del Mundo.

"Tuve una llamada larga con él la semana pasada. Está bien, que es lo más importante. La situación no es sencilla, tenemos que ver cómo está físicamente. Es un muy buen portero y confío en que encontrará una solución y jugará con regularidad. Veremos qué pasa”.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

LUX Últimos partidos GER 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Germany 4 - 0 Luxembourg

Germany 7 - 0 Luxembourg 0 Goles marcados 11 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Clasificación

